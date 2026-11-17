Marchas CDMX que pondrán de cabeza las principales calles de la capital hoy 17 de noviembre 2026
Alerta vial: Movilización afectará circulación entre Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc
Anticipa tus traslados esta mañana si circulas entre las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc: a partir de las 09:00 horas se prevé el avance de una marcha que partirá de la calle Lieja número 270 con destino a Río Ródano número 14.
Considera posibles afectaciones viales en el perímetro de ambas zonas durante el desarrollo de la movilización y programa tus tiempos de recorrido con anticipación.