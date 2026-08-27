Maratón CDMX 2026: ¿Qué líneas del Metro abrirán temprano y cómo llegar a la salida este 30 de agosto?

¿Ya tienes listos tus tenis y tu número? Si vas a participar o acompañar a alguien en el Maratón de la CDMX 2026 este domingo 30 de agosto, el Metro será una de las opciones para acercarte a la zona de salida. Aquí te explicamos qué líneas tendrán servicio, sus horarios y cómo llegar.

¿Qué líneas del Metro abrirán temprano el 30 de agosto?

Este domingo 30 de agosto se llevará a cabo el XLIII Maratón de la Ciudad de México 2026, por lo que algunas avenidas y calles de la capital tendrán afectaciones debido al paso de los corredores.

Para facilitar el traslado de los participantes, el Metro contará con servicio especial en cuatro líneas.

De acuerdo con el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, las Líneas 1, 2, 3 y 9 del Metro estarán abiertas a partir de las 05:00 horas del domingo 30 de agosto.

El servicio será gratuito para los participantes que muestren su número de corredor. Las líneas que contarán con este servicio son:



Línea 1: Pantitlán-Observatorio

Línea 2: Tasqueña- Cuatro Caminos

Línea 3: Indios Verdes- Universidad

Línea 9: Pantitlán- Tacubaya

¿Dónde inicia y dónde termina el Maratón de la CDMX 2026?

La salida del Maratón estará ubicada en el Estadio Universitario, mientras que la meta se encontrará en el Zócalo capitalino.

Por ello, quienes participen deberán considerar su traslado hacia la zona del Estadio Universitario y tomar en cuenta las modificaciones a la circulación que habrá durante el recorrido.

El paso de los corredores provocará afectaciones en distintas vialidades de la Ciudad de México. Entre las principales avenidas señaladas en el mapa oficial se encuentran:



Periférico

Legaria

Marina Nacional

Circuito Interior

Oceanía

Viaduto Miguel Alemán

División del Norte

Río Churubusco

Eje 3 Oriente

Eje 5 Oriente

Tlanpan

Aztecas

¿Cómo llegar al Maratón de la CDMX en Metro?

Puedes utilizar las líneas 1, 2, 3 y 9, que tendrán servicio de las 05:00 horas.

Recuerda tener todas tus cosas a la mano: tu número de corredor, geles, tus tenis y tu actitud para hacer tu recorrido de los 42.195 km. ¡Éxito!