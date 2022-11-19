El canciller Marcelo Ebrard inaugura el Centro México-Qatar 2022

Ciudad de México. Este Sábado, El canciller Marcelo Ebrard inauguró el Centro México-Qatar 2022 para brindar información y protección a connacionales que acudan a la justa mundialista.

Ebrard aseguró que la Cancillería mexicana ha estado en preparación durante meses para brindar servicio de respaldo a la afición mexicana, además agradeció el apoyo de la Fundación Katara y del gobierno de Qatar, quienes aseguró que han sido muy amigables con México.

Centro México inaugurado !! pic.twitter.com/gmXANjaO6V — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 19, 2022

EL canciller Marcelo Ebrard estuvo acompañado de autoridades del gobierno de Qatar, quienes han sido aliados en el desarrollo del proyecto. También lo acompañó Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, instancia con la que se ha coordinado la comunicación con la afición mexicana, y Jared Borgetti, exfutbolista mexicano.

El Centro México-Qatar cuenta con funcionarios especializados en materia de información, asuntos consulares, protección a personas mexicanas, diplomacia pública y seguridad.

También cuenta con una ventanilla de salud para la valoración y canalización a centros médicos hospitalarios.

📸Esta mañana, en Doha, el canciller @m_ebrard inauguró el #CentroMéxicoQatar2022, para las y los paisanos que asisten al Mundial de #Qatar2022, el cual estará abierto hasta el 20 de diciembre en el @kataraqatar.

🇲🇽🤝🇶🇦



Este espacio único cuenta con los siguientes servicios:



🧵 pic.twitter.com/u7rau7Mf63 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 19, 2022

El Centro México- Qatar también tiene el apoyo de la Guardia Nacional, quienes serán el enlace y vícnulo con las autoridades de seguridad y vigilancia de Qatar, a fin de lograr prevenir riesgos y evitar confrontaciones.

El Centro México-Qatar 2022 estará disponible hasta el 20 de diciembre.