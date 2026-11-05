¿No quieres llegar tarde a tu destino? Consulta el minuto a minuto de todas las marchas, bloqueos, calles cerradas y la actividad en vialidades de la CDMX hoy jueves 5 de noviembre.
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Marchas en CDMX hoy jueves 5 de noviembre: Consulta EN VIVO calles cerradas, bloqueos y vialidades
Manifestantes en Escuadrón 201
Se reporta la presencia de manifestantes en Avenida 5, a la altura de la estación Escuadrón 201 del Metro CDMX.
Manifestación en División del Norte
Manifestación provoca que continúe cerrada la circulación en Avenida División del Norte al Norte y calle Inglaterra.
Se mantiene corte preventivo en carriles centrales de Circuito Interior hacia el Sur
Autoridades de tránsito informan que continúa el corte preventivo a la circulación vehicular sobre los carriles centrales de Circuito Interior con dirección al Sur, a partir del cruce con Calzada Vallejo. La medida se mantiene derivado de la presencia prolongada de manifestantes más adelante, a la altura de la calle Manuel Carpio, en la colonia Agricultura, alcaldía Miguel Hidalgo.
Cierre vial en el cruce de Avenida División del Norte y Calle Inglaterra en Coyoacán
Autoridades de tránsito informan el corte a la circulación vehicular sobre Avenida División del Norte al cruce con la calle Inglaterra, en la colonia Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán, debido a la presencia de manifestantes.
Bloqueo en Venustiano Carranza y Bolívar en el Centro Histórico
Autoridades de tránsito informan el corte a la circulación vehicular sobre la calle Venustiano Carranza al cruce con Bolívar, en la colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, debido a la presencia de manifestantes.
Cierre vial en la calle Inglaterra por manifestantes en Coyoacán
Autoridades de tránsito informan el corte a la circulación vehicular sobre la calle Inglaterra, en el tramo comprendido entre Avenida División del Norte y la calle California, dentro de la colonia Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán.
Corte preventivo en carriles centrales de Circuito Interior hacia el Sur
Autoridades de tránsito informan sobre un corte preventivo a la circulación en los carriles centrales de Circuito Interior con dirección al Sur, a la altura de Calzada Vallejo, derivado de la presencia de manifestantes más adelante, a la altura de la calle Manuel Carpio, en la colonia Agricultura, alcaldía Miguel Hidalgo.
Amplían bloqueo en Avenida Juárez y Eje Central paraliza el Centro Histórico
Autoridades de tránsito informan sobre el cierre de la circulación vehicular sobre Avenida Juárez a partir de Balderas, así como en Eje Central Lázaro Cárdenas desde Eje 3 Sur, debido a la presencia de manifestantes en el primer cuadro de la alcaldía Cuauhtémoc.
Marcha el cruce de Avenida Juárez y Eje Central
Autoridades de tránsito informan el corte a la circulación vehicular en el cruce de Avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
Cierre total sobre Avenida Instituto Politécnico Nacional al Norte por manifestantes
Autoridades de tránsito informan el corte a la circulación vehicular sobre Avenida Instituto Politécnico Nacional con dirección al Norte, a la altura de Avenida Wilfrido Massieu, en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.
Tráfico en Calle 47 de Calzada Ignacio Zaragoza a Viaducto
Autoridades de tránsito reportan carga vehicular constante y flujo lento sobre Calle 47, en el tramo que comprende desde Calzada Ignacio Zaragoza hasta la incorporación con Viaducto Río de la Piedad, en la zona oriente de la Ciudad de México.
Alerta vial: prevén marchas y concentraciones en ocho alcaldías de la CDMX
Autoridades de la Ciudad de México informan sobre la agenda de movilizaciones sociales programadas para este jueves, con afectaciones proyectadas en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Benito Juárez:
- 07:00 hrs: Concentración en Av. José María Pino Suárez No. 2, col. Centro Histórico (alcaldía Cuauhtémoc).
- 08:00 hrs: Concentración en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Juárez, col. Centro (alcaldía Cuauhtémoc).
- 08:00 hrs: Concentración en Manuel Carpio y Circuito Interior, col. Agricultura (alcaldía Miguel Hidalgo).
- 08:00 hrs: Concentración en Av. Instituto Politécnico Nacional y Av. Wilfrido Massieu, col. Lindavista (alcaldía Gustavo A. Madero).
- 11:00 hrs: Concentración en Av. Revolución No. 1279, col. Los Alpes (alcaldía Álvaro Obregón).
- 11:00 hrs (Marcha): Contingente partirá de Digna Ochoa y Plácido No. 56 con rumbo a Dr. Lavista No. 139, y posteriormente hacia Av. Niños Héroes No. 102, col. Doctores (alcaldía Cuauhtémoc).
- 11:30 hrs: Concentración en Carretera México-Toluca Km. 17.5, col. Lomas de Vista Hermosa (alcaldía Cuajimalpa).
- 13:00 hrs: Concentración en Av. México-Coyoacán No. 389, col. Xoco (alcaldía Benito Juárez).
- 18:00 hrs: Concentración en calle Zamora No. 107, col. Condesa (alcaldía Cuauhtémoc).