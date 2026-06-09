Continúan las protestas de la CNTE en CDMX: estos son los puntos donde se presentarán hoy martes 9 de junio

Este martes continuarán los plantones y marchas de la CNTE en la Ciudad de México, además del tráfico que aumenta por la temporada de lluvias y el arribo de turistas para los eventos deportivos de esta semana.

Te traemos la información sobre cortes viales y alternativas este martes 9 de junio para que anticipes tu salida y tengas en cuenta los tiempos de traslado y contratiempos que pueden presentarse en la capital del país.

En Azteca Noticias actualizamos en tiempo real las últimas actualizaciones sobre el tráfico y las protestas que pueden afectar a los capitalinos a partir de los reportes del Centro de Orientación Vial (OVIAL) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).