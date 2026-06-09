Continúan las protestas de la CNTE en CDMX: estos son los puntos donde se presentarán hoy martes 9 de junio
Te traemos las actualizaciones en vivo de los bloqueos de la CNTE programados para hoy así como los cortes viales que se llevarán a cabo hoy martes 9 de junio
Este martes continuarán los plantones y marchas de la CNTE en la Ciudad de México, además del tráfico que aumenta por la temporada de lluvias y el arribo de turistas para los eventos deportivos de esta semana.
Te traemos la información sobre cortes viales y alternativas este martes 9 de junio para que anticipes tu salida y tengas en cuenta los tiempos de traslado y contratiempos que pueden presentarse en la capital del país.
En Azteca Noticias actualizamos en tiempo real las últimas actualizaciones sobre el tráfico y las protestas que pueden afectar a los capitalinos a partir de los reportes del Centro de Orientación Vial (OVIAL) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Marchas CDMX hoy martes 9 de junio: Bloqueos, tráfico y las alternativas viales EN VIVO
Manifestantes en Periférico
Se esperan manifestantes a las 9 am sobre Anillo Periférico y México 1968, colonia Olímpica de la alcaldía Coyoacán.
Marcha del CNTE en Taxqueña
A las 10 am se esperan manifestantes en Calzada Taxqueña y Canal de Miramontes, colonia Campestre Churubusco.
Habrá manifestantes en Avenida 20 de Noviembre
A partir de José María Izazaga habrá presencia de manifestantes y se cerrará la circulación, como alternativa vial utiliza H. Congreso de la Unión.
Cierre de circulación sobre Calzada Ignacio Zaragoza
Los carriles laterales se encuentran cerrados por obras desde Emilio N. Acosta hasta José María Patoni dirección poniente, pero carriles centrales continúan abiertos de forma normal.
Reducción de carriles sobre Avenida Sur 122
Comienzan en Poniente 85 y terminan en Avenida Río Tacubaya en dirección sur.
Conoce alternativas viales:
#PrecauciónVial | Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, tránsito… pic.twitter.com/p52NLx4OqL— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 9, 2026
Obras en Eje Central Lázaro Cárdenas
Hay cierre de carriles sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, la alternativa vial es Calzada Vallejo.
#PrecauciónVial | Cierre de carriles en Eje Central Lázaro Cárdenas desde Av. la Fortuna hasta Av. Miguel Othón de Mendizábal, por obras. #AlternativaVial | Calz. Vallejo. pic.twitter.com/HKCcAizM0F— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 9, 2026