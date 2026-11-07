La agenda de movilizaciones de este 7 de noviembre contempla una marcha del Partido Comunista de México y dos concentraciones en las alcaldías Tlalpan, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.
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EN VIVO: Marchas y concentraciones en CDMX hoy 7 de noviembre
Concentración en Tlalpan
Integrantes de la Comunidad de Cuidado y Acción Colectiva “Disures” MX tienen prevista una concentración en el Valle de la Cantimplora, ubicado en el Parque Nacional Cumbres del Ajusco.
- Dirección: Km. 24 de la carretera Picacho-Ajusco, colonia Héroes de 1910, alcaldía Tlalpan.
Marcha del Partido Comunista de México
El Partido Comunista de México realizará una marcha a las 15:00 horas que partirá del Hemiciclo a Juárez, ubicado en avenida Juárez número 50, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
Destino: Sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Dirección: Belisario Domínguez número 32, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.