Skip to main content
En Vivo
/Azteca Noticias/Seguridad/Nota

Marchas y concentraciones HOY en CDMX: ¿qué calles podrían verse afectadas este 7 de noviembre?

Este sábado se tiene prevista una marcha y dos concentraciones en distintas zonas de la Ciudad de México; conoce los puntos de reunión, horarios y demandas de los participantes.

1 minuto lectura
Escrito por: Andrea Zárate

La agenda de movilizaciones de este 7 de noviembre contempla una marcha del Partido Comunista de México y dos concentraciones en las alcaldías Tlalpan, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.

Consulta aquí EN VIVO los horarios y ubicaciones.

EN VIVO: Marchas y concentraciones en CDMX hoy 7 de noviembre

Hace 1 hora

Inician marcha sobre Av. Juárez

Manifestantes protestan sobre la avenida Juárez a la altura del Hemiciclo.


Hace 2 horas

Afectación vial en la alcaldía Coyoacán

Se prevén afectaciones por evento en el estacionamiento del Estadio Banorte a las 16:00 horas.


Hace 5 horas

Cierre de circulación en calzada de Guadalupe

Se reporta el corte de circulación de ambos carriles de calzada de Guadalupe entre Eje Norte 3 y calle Galindo.

Alternativas viales: Av Insurgentes


Hace 8 horas

Concentración en Tlalpan

Integrantes de la Comunidad de Cuidado y Acción Colectiva “Disures” MX tienen prevista una concentración en el Valle de la Cantimplora, ubicado en el Parque Nacional Cumbres del Ajusco.

- Dirección: Km. 24 de la carretera Picacho-Ajusco, colonia Héroes de 1910, alcaldía Tlalpan.

Hace 8 horas

Marcha del Partido Comunista de México

El Partido Comunista de México realizará una marcha a las 15:00 horas que partirá del Hemiciclo a Juárez, ubicado en avenida Juárez número 50, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Destino: Sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Dirección: Belisario Domínguez número 32, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Noticias en Google News!