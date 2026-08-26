México y EU frente a frente por la seguridad: Marco Rubio endurece el mensaje tras reunión con Roberto Velasco

El canciller mexicano Roberto Velasco se reunió este miércoles con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Washington, en un encuentro marcado por las diferencias en el mensaje posterior de ambos gobiernos; mientras Estados Unidos puso el foco en combatir el tráfico de fentanilo y desmantelar a los cárteles, México destacó la cooperación entre ambos países.

La reunión ocurrió después de los acontecimientos registrados durante el fin de semana en Sinaloa y en medio de las señales que Washington ha enviado sobre la seguridad y la relación con México.

¿Qué dijeron Marco Rubio y Roberto Velasco?

El Departamento de Estado señaló que Rubio pidió a México emprender acciones decisivas contra el tráfico de fentanilo y avanzar en el desmantelamiento de organizaciones criminales; en el comunicado mexicano, en cambio, se resaltó la existencia de avances y una colaboración basada en la confianza.

Un punto que no apareció en ninguno de los comunicados fue el supuesto vínculo de políticos mexicanos con organizaciones criminales, tema mencionado en el análisis posterior al encuentro.

🇺🇸🇲🇽 ¿Qué se habló realmente entre Marco Rubio y Roberto Velasco?



El encuentro entre el secretario de Estado de #EU y el canciller mexicano comenzó con un tenso silencio frente a la prensa y terminó con dos versiones distintas sobre lo ocurrido.



Pero hay un tema que no apareció… pic.twitter.com/ObvR8uuauM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 27, 2026

El mensaje de Washington hacia México

La reunión también ocurre después de los señalamientos estadounidenses contra figuras políticas mexicanas vinculadas al crimen organizado; el encuentro busca mantener abierta la coordinación en materia de seguridad, uno de los principales temas de la relación bilateral.

México, por su parte, sostiene que la cooperación con Estados Unidos debe mantenerse bajo un principio de colaboración y sin subordinación.