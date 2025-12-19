Tensión en Veracruz: Profesionales de salud inconformes por cambio en el bono de fin de año

El sector sanitario del estado de Veracruz atraviesa un momento de alta tensión tras la reciente determinación de las autoridades sobre la entrega de su bono de fin de año será pagado a través de vales de despensa.

Empleados de salud en Veracruz protestan por cambio en entrega de bono anual

Un contingente superior a los 26 mil empleados pertenecientes a los servicios de salud estatales ha manifestado un rechazo contundente ante el cambio en la modalidad de entrega de su bono de cierre de año, el cual asciende a una cifra individual de catorce mil novecientos pesos.

La inconformidad radica principalmente en que el recurso, que históricamente se entregaba de forma líquida, ha sido sustituido por vales de consumo restringidos a una única cadena comercial y con una vigencia limitada a apenas diez días naturales.

Nuevo sistema de vales de consumo genera descontento y reclamos en hospitales

Esta modificación en las condiciones de pago ha generado un descontento generalizado entre los profesionales de la medicina y el personal de apoyo. Los afectados sostienen que existe una diferencia sustancial entre recibir el apoyo en moneda circulante frente a la recepción de insumos de despensa.

Según la perspectiva de los trabajadores, la preferencia por el efectivo es casi unánime, ya que permite una gestión libre y diversa del presupuesto familiar, a diferencia del sistema de bonos que condiciona el gasto a establecimientos específicos que, en muchos casos, ni siquiera tienen presencia física en la región geográfica del estado de Veracruz, perteneciendo mayoritariamente al norte del país.

Como consecuencia de este escenario, médicos residentes y trabajadores del área administrativa decidieron emprender acciones de presión social y laboral. En la capital, específicamente en el Centro de Alta Especialidad, se procedió al cierre de diversas secciones operativas como forma de protesta.

No obstante, los manifestantes han sido enfáticos en señalar que el resguardo de la salud pública se mantiene como una prioridad absoluta, por lo cual la atención en el departamento de emergencias, los quirófanos y las consultas externas no han sufrido interrupciones, limitando la clausura simbólica y operativa únicamente a las oficinas de carácter administrativo y directivo.

Ante el escalamiento del conflicto, el titular de la Secretaría de Salud, Valentín Herrera Alarcón, se presentó en las instalaciones del hospital mencionado para establecer un canal de comunicación directo con los grupos inconformes.

Hospitales en pausa por inconformidad de personal de salud

El funcionario se comprometió a analizar la problemática y buscar una salida viable, ofreciendo su palabra de que se daría una contestación formal y una solución a las demandas planteadas. Los trabajadores denunciaron que la tarjeta proporcionada este año carece de utilidad práctica debido a la lejanía de los comercios afiliados, lo que agrava la sensación de injusticia frente a un beneficio que consideran parte de su patrimonio laboral.

La ola de reclamos no se limitó a un solo recinto, pues en el Hospital Civil de Xalapa también se registraron manifestaciones de desaprobación. El personal de dicha institución calificó la medida gubernamental como una acción tomada de forma unilateral que ignora la costumbre laboral de más de un cuarto de siglo.

Los empleados recordaron que, durante los últimos 25 años, esta prestación se había otorgado mediante tarjetas con disponibilidad de retiro en efectivo, lo que les permitía solventar diversas necesidades personales y familiares. Por ello, consideran que la modalidad anterior ya constituye un derecho adquirido que no debería ser alterado sin un consenso previo o una justificación sólida que no afecte su economía directa.