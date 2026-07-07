Más de 70 niños infectados con VIH en hospital de Pakistan por reutilizar jeringas

El gobierno de la provincia de Sindh, en el sureste de Pakistán, ordenó este lunes 6 de julio una investigación después de confirmarse que al menos 78 niños contrajeron el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) dentro del Hospital Kulsoom Bai Valika, un centro médico público.

Las familias de los menores infectados presentaron las denuncias, donde acusan al personal de salud de negligencia criminal al reutilizar agujas y jeringas desechables contaminadas durante tratamientos de rutina. El ministro de Trabajo de la provincia, Saeed Ghani, reconoció que sí se cometieron faltas en el hospital y prometió que el gobierno garantizará el tratamiento médico gratuito de por vida para las víctimas, mientras que el Tribunal Superior de Sindh otorgó un plazo de dos semanas a las autoridades para entregar un informe que deslinde responsabilidades penales.

Padres denuncian al hospital

El gobierno interviene hasta ahora porque padres de los niños han denunciado que el hospital responsable no ha tomado ninguna medida, por lo que presentaron una demanda colectiva en los tribunales.

El pasado domingo, familias se concentraron a las afueras del Club de Prensa de Karachi para visibilizar el caso. Su abogado, Tariq Mansoor, presentó ante el Tribunal Superior un listado de más de 200 niños que presuntamente contrajeron el virus en el mismo hospital de Valika, y denunció que al menos nueve de ellos ya han fallecido a causa de complicaciones médicas. La demanda estipula que las autoridades estatales fallaron en sus obligaciones constitucionales al no supervisar los protocolos mínimos de bioseguridad e higiene dentro de la red de salud pública.

Podría haber muchos casos más por reciclar jeringas

Este nuevo brote no es un hecho aislado, sino el síntoma de una profunda crisis de control de infecciones en el sistema de salud pakistaní. La Asociación Médica de Pakistán (PMA) advirtió que los casos detectados son solo "la punta del iceberg" debido a los bajísimos niveles de tamizaje y pruebas que se realizan en el país.

En el Centro de Investigación y Hospital de Enfermedades Infecciosas de Sindh, las hospitalizaciones de menores que dieron positivo al virus pasaron de apenas 10 pacientes en 2024 a 70 casos durante el año 2025. La tendencia comenzó a elevarse considerablemente en el primer trimestre de 2026, periodo en el que ya se detectaron 329 niños con el virus, con la alarmante constante de que la mayoría de estos pacientes del último año recibieron atención médica previa en el Hospital Kulsoom Bai Valika.

Según los registros oficiales de la región, de los 894 casos de VIH detectados entre enero y marzo de este año en toda la provincia, 329 son menores de edad. Pakistán ya ha enfrentado catástrofes similares en el pasado reciente; la más grave ocurrió en 2019 en la localidad de Ratodero, donde más de 800 niños resultaron infectados debido al uso de material médico contaminado en clínicas privadas. Según estimaciones de las Naciones Unidas, el número de personas que viven con VIH en Pakistán pasó de 67,000 en 2010 a más de 310,000 en los últimos años, impulsado principalmente por la falta de regulación de insumos desechables en los centros de salud rurales y urbanos.