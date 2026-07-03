Autobús caea un barranco dejando 40 muertos y 8 heridos en Pakistán

La mañana de este viernes 03 de julio, un autobús de pasajeros perdió el control por exceso de velocidad, cayendo a un barranco rocoso en Dana Sar, una zona remota en la frontera de Baluchistán y Khyber Pakhtunkhwa, al suroeste de Pakistán, dejando un saldo de al menos 40 muertos y ocho heridos.

At least 40 people were killed and 8 others injured after a passenger bus plunged into a deep ravine in #Pakistan’s Dhanasar area on Friday. #accident #Updates



Pics from local media, CFP pic.twitter.com/YZ7NK1tjTn — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) July 3, 2026

La razón de este terrible accidente, fue el sobrecupo, ya que el autobús colapsó su capacidad límite de pasajeros, debido a que durante su trayecto por la autopista, subió a todas las personas de un segundo transporte que se había averiado en la misma ruta.

De acuerdo con Shahid Rind, asesor del Ministro Principal de Baluchistán para asuntos políticos y de medios, actualmente los rescatistas trabajaban para identificar a las personas fallecidas. Asimismo, el presidente Asif Zardari mandó sus condolencias a las familias de los fallecidos y les deseó una pronta recuperación a los heridos.

🇵🇰⚡️ — At least 40 people were killed and eight others, including three children, were injured after an overcrowded passenger bus plunged into a deep ravine in Pakistan's Balochistan province. pic.twitter.com/X0ASveCMu4 — Er Nawaz Choudhary (@N143ch) July 3, 2026

El ministro principal de Baluchistán, Sarfraz Bugti, compartió una publicación en redes sociales expresando su tristeza por las vidas perdidas y pidiendo a los servicios de emergencia ofrecer la mejor atención médica a los sobrevivientes.

بلوچستان اور خیبرپختونخوا کے سرحدی علاقے دانہ سر میں پیش آنے والے المناک مسافر بس حادثے پر دلی رنج و غم ہے۔ جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعاگو ہوں متعلقہ اداروں کو فوری امدادی کارروائیاں تیز کرنے، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی اور… — Sarfraz Bugti (@PakSarfrazbugti) July 3, 2026

¿Por qué ocurren los accidentes carreteros en Pakistán?

Los siniestros de este tipo son una constante en Pakistán debido al mal estado de las vías, la nula aplicación de leyes de tránsito y las prácticas de conducción inseguras, que en conjunto se vuelven condiciones letales, principalmente en las zonas geográficas montañosas. Cabe destacar que, según el Global status report on road safety 2023 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 28 mil personas mueren al año en dicho país por accidentes de tránsito, manteniendo una tasa de mortalidad de 11.9 por cada 100 mil habitantes.

Por ello, la recomendación general es, que si visitas la región o te encuentras en zonas montañosas similares, evites abordar unidades de transporte público informales que rebasen su capacidad, además de exigir al conductor que respete los límites de velocidad, priorizando traslados de día con compañías certificadas.