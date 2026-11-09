La disputa por el dinero público para el próximo año llegó al pleno de la Cámara de Diputados, con pancartas colocadas en sus curules, legisladores del PRI y el PAN manifestaron su inconformidad con la distribución de los recursos federales para 2027, al considerar que hay sectores que no reciben la atención presupuestal que necesitan.

El debate comenzó con una bolsa de 10 billones 636 mil millones de pesos, monto que el Gobierno federal contempla gastar durante el próximo ejercicio fiscal.

¿Cómo se distribuirán los recursos del presupuesto 2027?

El dictamen que llegó al pleno fue aprobado por la Comisión de Presupuesto durante el fin de semana anterior. A partir de esta semana, los diputados discutirán su contenido y podrán plantear modificaciones antes de su aprobación.

El calendario dependerá de cómo avancen las negociaciones. Si la mayoría legislativa acepta algunas propuestas de modificación de la oposición, el debate podría prolongarse hasta la próxima semana. De lo contrario, el presupuesto podría quedar aprobado durante estos días.

Una parte importante del gasto estará destinada a compromisos del Gobierno federal, como el servicio de la deuda, las jubilaciones, las pensiones y los salarios de la burocracia, conceptos que representan alrededor de 1.8 billones de pesos.

A esto se suman aproximadamente 1.2 billones de pesos para programas sociales. El resto deberá cubrir otras responsabilidades gubernamentales, entre ellas el mejoramiento de los servicios públicos.

Salud, agua e inversión, entre los pendientes

Entre los sectores que destacan en la discusión presupuestal están la salud y el acceso al agua, dos rubros que requieren recursos para mejorar los servicios que recibe la población.

El gasto público también tendrá que contribuir a generar condiciones para atraer inversión privada e impulsar actividades productivas como el campo, la industria, el comercio y el turismo.

En ese escenario, la inversión privada se plantea como complemento para desarrollar infraestructura y detonar las zonas económicas contempladas en el Plan México.