México en llanto: las familias destrozadas por la violencia que el país no puede olvidar

¡Las masacres que cubren a México. Hay crímenes que marcan a una nación, hay rostros que no deberían borrarse de la memoria colectiva. México ha vivido una cadena interminable de tragedias que han destruido familias completas, y la impunidad sigue siendo la sombra que las acompaña.

Todo comenzó a sacudir conciencias con la masacre de Bavispe, Sonora, donde nueve integrantes de las familias LeBarón, Langford, Miller y Johnson fueron brutalmente asesinados: seis niños y tres mujeres. Entre las víctimas, cuatro menores de 12, 11, 10 y 2 años, y dos gemelos de apenas ocho meses de vida. El gobierno aseguró que un grupo criminal los confundió con rivales. Una explicación que no alcanza para calmar el dolor.

El 10 de enero de 2020, el horror llegó a las aulas. Un menor de 11 años abrió fuego en el Colegio Cervantes de Torreón, matando a una maestra, hiriendo a cinco estudiantes y un profesor, para después quitarse la vida. Familias enteras quedaron marcadas para siempre. México llora, México exige justicia y México no puede permitirse el lujo del olvido.