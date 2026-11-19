Un presunto conflicto entre vecinos terminó en una balacera, dos personas muertas y una escena de violencia que quedó grabada en video.

El enfrentamiento ocurrió el pasado 2 de agosto en el Estado de México, donde un grupo de personas rodeó un vehículo frente a un portón eléctrico y comenzó una agresión armada.

En las imágenes, uno de los sujetos advierte sobre la presencia de un hombre armado que habría salido en defensa de los ocupantes del automóvil.

Durante el intercambio de disparos, uno de los agresores cae herido, mientras otro hombre avanza con un arma de mayor poder.

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En el @Edomex, una riña entre vecinos terminó en una balacera que dejó dos muertos. La Fiscalía primero dijo que no sabía nada del caso y que no había denuncias, pero un día después cambió la versión: ya había detenidos y dos personas vinculadas a proceso.



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Fiscalía del Edomex cambia su versión y reporta dos detenidos

El video se volvió viral y provocó cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades. Un día antes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aseguró que desconocía el caso y que no había recibido denuncias.

Sin embargo, este jueves modificó su postura y reconoció que sí tenía conocimiento de los hechos. Explicó que la información inicial fue incorrecta y que ya había dos personas detenidas, vinculadas a proceso desde el 13 de agosto.

La institución confirmó que el enfrentamiento dejó dos personas muertas: el hombre que aparece cayendo durante la balacera y el conductor del vehículo.