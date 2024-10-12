¡Fiesta en Mazatlán! Listos para el periodo vacacional invernal; diversión y calidez para el turismo

¡Disfruta en las mejores playas de México! Mazatlán se encuentra listo para recibir al turismo durante este fin de semana, que inicia el período vacacional invernal con buenas expectativas con el turismo de norteamerica.

José Manguart de la Asociación de Hoteles Tres Islas señala que: "Mazatlán afortunadamente se ha mantenido tranquilo, entonces es una oportunidad para visitar Mazatlán conocer Mazatlán fechas tan importantes como el buen fin o los eventos deportivos que está en puerta nos están marcando buen número de reservaciones". De hecho, algunos ya se adelantaron como una familia de California

Mazatlán se caracteriza por la calidez de su gente

“Mazatlán, las playas muy bonitas aparte de eso, la gente muy amable y nos hemos divertido de lo más lindo”, cuenta la turista María Mendoza. "Aquí nunca me había sentido tan segura en México como aquí en Mazatlán", cuenta otra turista.

Muchos de los que disfrutan en familia de la frescura de las aguas del océano Pacífico son de Chihuahua y para ellos Mazatlán lo tiene todo. Dalila, una turista en Mazatlán: "se me hace muy bonito, está muy hermoso, apenas venimos llegando".

🌞🌊 ¡La fiesta ha comenzado en Mazatlán! 🎉🇲🇽



El destino perfecto para disfrutar de sol, arena y mar este invierno. Mazatlán, con su calidez inigualable y su gente amable, está listo para recibir a turistas nacionales y extranjeros. 🌴✨



Vía: Juan Muñoz pic.twitter.com/XBrCPnXYAe — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 12, 2024

Diversión, cultura y gastronomía: Ocupación hotelera arriba del 50%

La tranquilidad que encuentran durante los paseos por la zona costera es inigualable. Por lo pronto, se espera que la mitad del destino se mantenga ocupado durante los próximos días.

Estos son algunos de los sitios de interés en Mazatlán

Mazatlán es un destino turístico lleno de encanto y actividades para todos los gustos. En Fuerza Informativa Azteca te presentamos algunos de los sitios de interés más emblemáticos de la ciudad.