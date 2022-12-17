Mientras la estrella del fútbol francés Kylian Mbappé se prepara para la final de la Copa del Mundo el domingo en Qatar, la presencia del delantero también se siente con fuerza en Bondy, la modesta ciudad satélite de París donde creció.

El entusiasmo local por el hijo predilecto de la ciudad es palpable, atravesando la oscuridad invernal antes del partido del domingo entre los actuales campeones y Argentina.

En el estacionamiento de la hamburguesería Harry's Cafe, la imagen de la famosa delantera se eleva detrás de ella, cubriendo un costado de un edificio de 10 pisos.

Frikhi Mansour / Peluquero de Mbappé:

Kylian, llévate el premio a casa, si Dios quiere”.

Frikhi Mansour, quien recuerda que Mbappé le cortaba el pelo con regularidad cuando era joven. Tiene fotos tomadas con la estrella envuelta en una capa de barbero en su tienda.

Para su segunda final de la Copa del Mundo, Mbappé, de 23 años, jugará contra su compañero de equipo en el Paris St Germain, Lionel Messi.

Mbappé se alista para la final de Qatar 2022; París también.

Mbappé es el orgullo de Bondy, la ciudad que lo vio crecer

Mbappé es "realmente el orgullo de la ciudad. Bondy es una ciudad que no mucha gente conoce, en los Estados Unidos, por ejemplo, pero siento que Mbappé realmente ha puesto a Bondy en el mapa y en cualquier lugar de Francia también. Cuando estoy en París o en cualquier otro suburbio, y digo que soy de Bondy de inmediato, siempre digo el pueblo de Mbappé.", dijo Elisa Doughty, de 49 años, una estadounidense que se sintió atraída por Bondy por su mezcla de nacionalidades y sus viviendas más asequibles.

Conocido por su gran población de inmigrantes del centro y norte de África, la arquitectura de Bondy también es una mezcla, con ordenadas hileras de casas de pueblo intercaladas entre bloques de apartamentos de cemento y carreteras que atraviesan la expansión urbana.

Los padres de Mbappé, la jugadora de balonmano Fayza Lamari y el entrenador de fútbol Wilfried Mbappé, también son nombres familiares; la familia es conocida por sus contribuciones caritativas a la ciudad.

"Él no lo ha olvidado. A veces, cuando las cosas se calientan, olvidamos un poco de dónde somos", dijo la jubilada Marie-Helene Fontarnou.

"Ciertamente está marcando el camino para esta próxima generación de jugadores de fútbol", dijo Doughty, señalando que su éxito ha energizado a los clubes locales.