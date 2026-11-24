El papa Francisco sorprendió con una de las confesiones más impactantes de sus escritos personales, y es que aseguró haber visto al diablo en varias ocasiones e incluso relató que una noche contempló las puertas del infierno, una experiencia que, según sus propias palabras, le provocó terror.

Las revelaciones forman parte de The Private Diary of Pope Francis (El diario privado del papa Francisco), un libro de 160 páginas elaborado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, uno de los colaboradores más cercanos del pontífice, quien reunió fragmentos de sus anotaciones personales.

Los diarios, escritos entre 1992 y agosto de 2024, muestran una faceta poco conocida de Jorge Mario Bergoglio, quien además de sus responsabilidades al frente de la Iglesia católica, enfrentó dudas, temores y momentos de profunda crisis espiritual.

¿Cuántas veces dijo el papa Francisco que vio al diablo?

En una de sus anotaciones, fechada el 24 de enero de 2021 y citada por CNN, Francisco recordó tres episodios en los que aseguró haber tenido encuentros con el demonio.

Dos de ellos ocurrieron cuando se desempeñaba como arzobispo de Buenos Aires, Argentina, mientras que el tercero habría sucedido en Roma, después de su regreso de un viaje a Chile.

El pontífice describió una de las apariciones como una figura con una mirada intimidante, pero al mismo tiempo seductora.

En uno de sus escritos recordó:

“Hace unos 15 años. Lo vi desde la ventana del auto. No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores”.

En otro episodio, ocurrido dentro de una capilla carmelita durante una celebración religiosa, describió nuevamente la mirada de aquella figura.

“Me miró con ojos de fuego”, escribió Francisco, quien agregó que nunca olvidaría aquella mirada, más intensa que la primera.

El tercer encuentro habría ocurrido durante una reunión en Roma, después de su visita a Chile. En esa ocasión, aseguró haber visto y escuchado una voz que describió como triunfante y poderosa.

“Lo vi y escuché su voz, triunfante, como si lo poseyera todo: ‘Ahora he conseguido todo lo que quería’”, relató en sus anotaciones.

Pope Francis suffered a spiritual crisis during his papacy in which he saw visions of the devil and hell while struggling with how to exercise power, newly published diaries of the late pontiff reveal. https://t.co/Mxjo26tXm1 — CNN (@CNN) November 24, 2026

Papa Francisco aseguró que vio las puertas del infierno

Otra de las confesiones más llamativas aparece en una anotación del 7 de junio de 2018, cuando el entonces pontífice relató una experiencia que tuvo la noche anterior, mientras se preparaba para dormir.

Según escribió, contempló lo que identificó como las puertas o la entrada del infierno, una visión que lo dejó aterrorizado.

“Sedución pagana en toda su fuerza. Miré un poco y me aterrorizó”, escribió Francisco, de acuerdo con los fragmentos difundidos de su diario.

Ante el miedo que experimentó, relató que tomó su rosario como una forma de protección y agradeció a Dios por esa ayuda.

“Tomé el rosario como un arma”, fue otra de las frases que dejó plasmadas en sus anotaciones.

El pontífice también advirtió sobre el peligro de acercarse a aquellas puertas, al señalar que las llamas podían surgir y quemar a quien estuviera cerca.

Estas experiencias aparecen en sus escritos como parte de sus reflexiones sobre la fe, las tentaciones y la presencia del mal desde su perspectiva religiosa.