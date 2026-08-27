“Me voy a bañar”: Micrófono abierto exhibe desuido entre diputados

La tecnología volvió a jugarle una mala pasada a los diputados durante una reunión semipresencial de la Comisión de Bienestar de la Cámara de Diputados.

Esta vez no fue una falla de conexión ni una pantalla congelada; el problema surgió por un micrófono abierto que permitió escuchar una conversación ajena al desarrollo de la sesión.

Y la frase que se coló al audio difícilmente pasó desapercibida: “Me voy a subir a bañar y ahorita voy a bajar para que veamos nuestros pendientes”.

Una conversación privada se coló en plena sesión

Mientras avanzaba la reunión, una voz femenina comenzó a escucharse en la transmisión; la conversación parecía desarrollarse lejos del debate legislativo y, por algunos segundos, generó confusión entre quienes seguían la sesión.

La propia presidenta de la Comisión de Bienestar, Ana Karina Rojo Pimentel, del PT, intervino para pedir que se apagara un micrófono.

En un primer momento, la legisladora señaló al diputado priista Christian Mishel Castro como el responsable de mantener abierto su audio.

La escena quedó registrada durante la sesión, justo cuando la comisión realizaba sus trabajos de manera semipresencial.

¡Micrófono abierto en San Lázaro!



En plena reunión semipresencial de la Comisión de Bienestar se escuchó a una mujer decir: “Me voy a subir a bañar”.



La presidenta de la comisión señaló inicialmente a Christian Mishel Castro, diputado del PRI, aunque la voz desató confusión… pic.twitter.com/FoSMMEPuwk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 27, 2026

“Diputado Christian, puede apagar su micrófono”: así se vivió el incómodo momento

El momento ocurrió después de que la presidenta hiciera un reconocimiento por la puntualidad de los integrantes de la comisión, en ese momento comenzó a escucharse una conversación.

Una voz masculina preguntó si la mujer tenía unos minutos para hablar, pero la respuesta fue inesperada.

“¿Qué pasó?”, se escucha decir.

Después, la mujer respondió que en ese momento iba a subir a bañarse y que posteriormente bajaría para revisar algunos pendientes.

Fue entonces cuando Rojo Pimentel pidió directamente al diputado Christian que apagara su micrófono.

La presidenta tuvo que aclarar el error

Horas después, la presidenta de la Comisión de Bienestar emitió un comunicado para precisar lo ocurrido.

Rojo Pimentel aclaró que el audio no había salido del micrófono del diputado priista Christian Mishel Castro.

De acuerdo con su aclaración, la conversación se escuchó a través del micrófono de otro legislador, pero la presidenta no identificó públicamente al diputado responsable del audio.

Solo dos diputados estuvieron de manera presencial

El episodio adquiere mayor relevancia por la propia dinámica de la reunión.

De acuerdo con la información proporcionada sobre la sesión, solo dos diputados estuvieron presentes físicamente, mientras que 27 participaron de manera remota.