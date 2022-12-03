Medida de INE contra Sheinbaum último coletazo de la venganza: Morena

Como una venganza del INE por la reforma electoral y el recorte presupuestal aplicado a los lujos del árbitro electoral, calificó la bancada de Morena en la Cámara de Diputados las medidas cautelares a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum para que se deslinde de las bardas y lonas que buscan posicionarla rumbo a las elecciones de 2024.

Hamlet Gracia, diputado de Morena, dijo que esto a todas luces es parte de los últimos coletazos de los consejeros que ya se van, por lo que advirtieron que no permitirán que el INE ataque a ninguna de sus corcholatas.

Cuestiona Morena decision del INE.

Incluso puso en duda una vez más el contenido de la información que el área de comunicación social del INE hizo sobre la decisión adoptada por la Comisión de Quejas.

“El boletín del Instituto Nacional Electoral dice que el evento que se realizó en una universidad en Puebla tuvo como una finalidad única, como único propósito, la emisión de mensajes de carácter político y eso, no es lo que dijo la Comisión de Quejas, entonces hay dos opciones aquí, o de nueva cuenta el área de comunicación del INE está ocultando información o está rindiéndole a la ciudadanía información falsa. Vamos a seguir insistiendo en que se requiere una renovación al Instituto Nacional Electoral de personas que impulsen la participación ciudadana y permita la voluntad de la ciudadanía”, sentenció el legislador de Morena.