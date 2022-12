“Ya convéncete”, la canción para Sheinbaum con melodía de Grupo Firme

Simpatizantes de Claudia Sheinbaum lanzaron una canción en apoyo a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) en sus aspiraciones para las elecciones de 2024 y usaron la famosa melodía de Grupo Firme, “Ya supérame” para estrenarla con el nombre de “Ya convéncete”.

A través de redes sociales, una cuenta de simpatizantes de Sheinbaum lanzó esta melodía, cuya autoría original es de Horacio Palencia, Nathan Galante y Cesar Arturo Navarro, para asegurar que la jefa de Gobierno dará continuidad al Presidente.

Nuestra Dra. @Claudiashein impulsa la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Aquí un poco de como se vivió la Mega Brigada de la “Red de Mujeres por el Bienestar”#3AñosJuntas #EsClaudia pic.twitter.com/nZAi52gHas — Es_Claudia (@Es_Claudia4T) November 24, 2022

“Qué parte no entiendes de que con el PRIAN ya no... Morena es la mejor, te juro que Claudia la va hacer bien porque las mujeres pueden también, no tienes que pensarlo tanto, ¡venta ya con Claudia Shein! ¡Ya convéncete! de que nos va ir muy bien. Ella dará continuidad... y a la corrupción le pondrá fin, Claudia también va a cumplir”, se escucha parte de la canción que tiene la música de la agrupación Grupo Firme, que recientemente se presentó en el Zócalo capitalino, en donde rompió récord de asistencia.

Componen canción para Sheinbaum y Adán Augusto

Pero esta canción no es la primera que hacen para quienes ya son conocidas como “corcholatas”, ya que simpatizantes compusieron melodías para el secretario de Gobernación, Adán Augusto.

También en octubre pasado, la misma cuenta de fanáticos publicaron un video musical a favor de Claudia Sheinbaum, titulada “Es Claudia”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha indicado que de parte del partido de Morena existe una continuidad de proyecto, siendo el canciller Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto, los nombres que más se mencionan para la encuesta interna de Morena, rumbo a las elecciones de 2024.