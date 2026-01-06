Investigan megafraude de “tandas” en Nuevo León por más de 27 millones de pesos

El sueño de multiplicar el dinero fácil se convirtió en pesadilla para decenas de familias. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León abrió una carpeta de investigación por un presunto fraude millonario orquestado a través de las famosas "tandas" organizadas en redes sociales.

La principal señalada es una mujer identificada como Ingrid Ornela Jasso, quien presuntamente se encargaba de captar y administrar el capital. Según las primeras indagatorias, el desfalco conjunto podría superar los 27 millones de pesos.

El modus operandi del fraude de tandas en Nuevo León

Las investigaciones revelan un esquema clásico de estafa piramidal disfrazado de ahorro informal. Inicialmente, la organizadora cumplía puntualmente con los primeros pagos, lo que generaba una falsa sensación de seguridad y motivaba a los participantes a invertir más o invitar a conocidos.

Sin embargo, la trampa se cerraba después:



Se ofrecían "turnos disponibles" para recibir el dinero.

Presuntamente, vendía el mismo número o turno a varias personas simultáneamente.

simultáneamente. Al momento de cobrar, el dinero desaparecía.

Víctimas en todo el país por fraude de tandas

Aunque el caso estalló en Nuevo León , el alcance es nacional. Damián, uno de los afectados, narró la magnitud del engaño:

"Lo que tenemos ahorita de denuncias somos como diez personas. Nada más en ese grupo estamos hablando de cerca de tres millones de pesos...". El afectado aseguró que la red de víctimas es mucho mayor y no se limita al norte del país:

"Yo sé que somos como 53. Creo que de aquí, de Nuevo León, de Tulum, de Guadalajara, Saltillo... la verdad desconozco los otros estados".

¿Y qué dicen las autoridades? La Fiscalía ha informado que, para proceder legalmente, es indispensable que los afectados ratifiquen sus denuncias de manera presencial y presenten pruebas de las transferencias o depósitos.

Asimismo, lanzaron un exhorto urgente a la ciudadanía: evitar esquemas de ahorro informales en redes sociales, ya que al no estar regulados por instituciones financieras, no cuentan con ningún respaldo legal que garantice la devolución del dinero en caso de incumplimiento.