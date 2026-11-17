Integrantes del movimiento de trabajadores del IMSS anunciaron una jornada nacional de protesta en la ciudad de Puebla para los próximos días 21 y 22 de noviembre de 2026, con el objetivo de respaldar a sus compañeros jubilados tras el desalojo violento de su plantón.

De acuerdo con los organizadores, la movilización principal se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre a las 10:00 de la mañana, partiendo desde el Hospital General de Zona 36 Carmen Serdán con destino al Zócalo de Puebla, recorrido durante el cual buscarán visibilizar sus demandas laborales y exigir garantías para la libre manifestación.

Trabajadores del @Tu_IMSS anuncian plantón en @SEGOB_mx



Durante la quinta #MañaneraDeLaResistencia, trabajadores del IMSS anunciaron que instalarán un plantón frente a Gobernación. También convocaron a una Mega Marcha y Asamblea Nacional el 21 y 22 de noviembre en Puebla.… pic.twitter.com/ZFzSGhJuBx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 17, 2026

Protesta responde a agresión contra campamento de trabajadores jubilados

Según lo expuesto por representantes del movimiento desde el módulo central, el acuerdo para trasladar la jornada nacional a territorio poblano surgió a raíz de los hechos registrados en el campamento que mantenían trabajadores jubilados, donde autoridades sindicales seccionales, acompañadas por un grupo de choque, retiraron por la fuerza el plantón mediante actos de violencia.

Ante esta situación, los convocantes subrayaron que este tipo de agresiones no deben repetirse y llamaron a la base trabajadora a sumarse de manera solidaria para respaldar a los afectados.

Reuniones de articulación y tercera asamblea nacional el domingo 22 de noviembre

Además de la marcha hacia el primer cuadro de la capital poblana, los integrantes del movimiento informaron que sostendrán reuniones de articulación con organizaciones sindicales y universitarias de la entidad.

Las actividades continuarán el domingo 22 de noviembre a las 10:00 de la mañana, cuando se realizará la tercera asamblea en la ciudad de Puebla, encuentro en el que se prevé la participación de delegaciones provenientes de más de ocho estados de la República, incluyendo contingentes de la Ciudad de México y el Valle de México.

Hasta el momento, los trabajadores de IMSS tienen registro de que se han recabado alrededor de 120 mil firmas para solicitar la destitución de su líder sindical, Rafael Olivos.

Ruta y puntos clave de la megamarcha

Conforme a la convocatoria oficial difundida por los contingentes, la ruta de la movilización comprenderá diversos puntos estratégicos del sector salud y sindical en la capital poblana.

El punto de partida se ubica en el Hospital Carmen Serdán Alatriste (HGR 36), desde donde el contingente avanzado pasará por el Hospital de Traumatología y Ortopedia (HTO), continuará hacia el Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho, avanzará rumbo a la Casa Sindical SNTSS ubicada en la calle 4 Norte, y concluirá su trayecto con la llegada masiva al Zócalo de Puebla.