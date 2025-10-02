¿Facebook e Instagram controlados por chatbots? Meta personaliza contenidos y anuncios con IA

¡El futuro es hoy! Meta, empresa de tecnología multinacional, anunció las nuevas interacciones con la IA para personalizar contenido y anuncios en sus redes sociales, como Facebook e Instagram.

Las interacciones con Inteligencia Artificial, también estarán disponibles en las publicaciones y reels de las plataformas.

¿Qué cambios habrá tras la implementación de IA en Facebook, Instagram y WhatsApp?

El objetivo de las interacciones con IA, es mejorar la forma en la que los productos se sienten relevantes para los usuarios, además de complementar las tareas diarias de manera eficiente, pero ¿cuáles serán los cambios?

Las interacciones se adaptarán los anuncios y el contenido que los usuarios ven, según cada actividad, lo que asegura que la experiencia evolucione a medida de que se cambien los intereses.

Por ejemplo, al chatear con Meta AI sobre algún tema en específico, como senderismo, el algoritmo podría mostrar recomendaciones como grupos de senderismos, publicaciones de amigos sobre circuitos o anuncios de productos, así como lo hace con los reels.

La Inteligencia de Artificial de Meta personalizará el contenido y los anuncios que ves, incluyendo las publicaciones y reels.

¿Cómo serán las interacciones de IA en Facebook e Instagram?|META

Usuarios tendrán el control de las recomendaciones con IA en apps de Meta

Meta aseguró que los usuarios podrán configurar el contenido y los anuncios en cualquier momento, además, podrán elegir el cómo interactuar con la IA, ya sea con su propia voz o con texto.

En caso de utilizar la voz, los usuarios podrán ver una luz indicadora que señalará que el micrófono está en uso. Al conversar con la Inteligencia Artificial sobre creencias religiosas, orientación sexual, opiniones políticas, salud u origen racial, no se usarán para las recomendaciones de anuncios.

¿Cuándo se activarán las recomendaciones con IA en Meta?

¡Marca la fecha en el calendario! Meta confirmó que las interacciones con Inteligencia Artificial en Facebook, Instagram y WhatsApp, entrarán hasta el próximo 16 de diciembre 2025.

Los usuarios recibirán un correo electrónico, en el que se avise a los usuarios sobre la implementación de esta nueva función, unas semanas antes del lanzamiento.