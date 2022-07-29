Meteorito ilumina a Puerto Rico, astrónomos dicen que medía 5m

Eran las 23:28 del miércoles 27 de julio cuando el cielo de Puerto Rico se iluminó de colores blanco, azul, amarijo y naranja; era el destello de un meteorito.

Eddie Irizarry, vicepresidente de la Sociedad de Astronomía del Caribe:

Un meteorito se vio por unos instantes tan o más brillante que el sol, eso sugiere que no era un meteorito pequeño sino uno muy grande.

A través de redes sociales, testigos describían la luminosidad del meteorito, pero nadie escuchó el estallido.

Probablemente, si hubiera sido un meteorito más grande, sí se hubiera escuchado y también si hubiera sido un poco más cercano.

Llamó la atención la entrada del meteorito, que fue descrita por astrónomos, como "agresiva". Detallaron que el meteorito venía bajando directo hacia la Tierra, con oportunidad mínima de desintegrarse.

El meteorito deslumbró a todo Puerto Rico, pero... ¿de dónde surgió? Astrónomos sugieren que del grupo de asteroides Apolo, que son cercanos a la Tierra. Asimismo, los astrónomos explican que los colores amarillo y naranjado, que el meteorito mostró durante unos instantes, sugiere que probablemente contenía sodio.

La brillante luz del meteorito fue captada también por un satélite.

La entrada del meteorito a la atmósfera ocurrió más o menos a 40 kilómetros al norte de Puerto Rico. El meteorito tenía un tamaño de 5 metros en diámetro según lo estimado por los astrónomos.