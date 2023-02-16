Meteorito causa fuerte explosión en Texas, Estados Unidos: VIDEO

En Texas, Estados Unidos, fueron compartidas imágenes en redes sociales del avistamiento de un meteorito al oeste de la ciudad de McAllen. Testigos afirman haber escuchado una fuerte explosión.

A meteor fell in Mission, Texas today around 5-5:30 pm, making a loud bang, shaking house in a 10 mile radius.



This was filmed over McAllen. 6 miles from Mission. pic.twitter.com/PBLZC3RJfw — Daniel Vitor (@DanVitorPH) February 16, 2023

Algunas casas vibraron por explosión del meteorito

Varios testigos señalaron que se escuchó una fuerte explosión y que los vidrios de algunas casas vibraron.

Testigos dijeron haber sentido movimiento irregular de la tierra

Residentes de Hidalgo, Mission y Edinburg, Texas, emitieron algunos llamados a las autoridades ya que aseguraban haber sentido movimiento irregular de la tierra, luego de una explosión, sin que hasta el momento se precise el lugar exacto.

Se desconoce el punto exacto del impacto del meteorito

"Mis colegas federales me informaron que el Control de Tráfico Aéreo de Houston recibió informes de dos aviones que vieron un meteorito al oeste de Mcallen. Se desconoce el punto exacto del impacto, no se han recibido informes de ningún daño en esa área", posteó el sheriff de Hidalgo, Texas.

Was informed by my Federal partners that Houston Air Traffic Control received reports from two aircrafts that they saw a meteorite west of McAllen. Where the exact point of impact is unknown. No reports of any damage in that area has been received. pic.twitter.com/x3MkpL0I4J — Sheriff Eddie Guerra (@SheriffGuerra) February 16, 2023

Se desconoce el punto exacto del impacto y no se reportan daños de consideración tras la explosión y el avistamiento del meteoro.

Trascendió que autoridades se encuentran recorriendo áreas de los diversos condados donde podría darse el impacto del supuesto meteorito, sin que hasta el momento autoridades de Estados Unidos hayan emitido un comunicado oficial al respecto.