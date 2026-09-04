50/30/20, base cero y sobres: 3 métodos para tomar el control de tu dinero

Organizar tus finanzas no tiene que ser complicado. Existen distintos métodos para distribuir tus ingresos y controlar mejor tus gastos, como la regla 50/30/20, el presupuesto base cero y el método de sobres.

Para iniciar con cualquiera de los tres métodos, es necesario conocer dos conceptos importantes para que no te confundas y puedas dividir bien tus finanzas.

Hay dos tipos de ingresos: primero, el ingreso fijo, que se refiere a las cantidades regulares y seguras que se reciben de manera periódica; por ejemplo, tu sueldo base.

Mientras que los ingresos variables son dinero que fluctúa cada mes, es decir, si tienes un emprendimiento, si te dan propinas o si te pagan extra por algún día laboral.

Y los egresos representan cada peso que se gasta y sale del bolsillo; de este tipo existen tres importantes que generan gastos: el fijo, el variable y el egreso hormiga.



Egresos fijos : Son pagos indispensables para un bienestar que se debe cubrir periódicamente. Por ejemplo, la colegiatura de la escuela de los hijos, la renta o el agua y la luz.

: Son pagos indispensables para un bienestar que se debe cubrir periódicamente. Por ejemplo, la colegiatura de la escuela de los hijos, la renta o el agua y la luz. Egresos variables : Este tipo de egreso es la salida de dinero que puede evitarse o que puede cambiar de monto de manera constante, como salidas.

: Este tipo de egreso es la salida de dinero que puede evitarse o que puede cambiar de monto de manera constante, como salidas. Y finalmente los egresos hormiga: Este se refiere a pequeños desembolsos diarios que parecen inofensivos para nuestras finanzas, pero que, al sumarse, tienen un gran impacto en el bolsillo.

Una vez que conoces el significado de estos conceptos, puedes comenzar a ver si tus finanzas son sanas o tienes que ayudarlas a sanar.

¿Cómo funciona la técnica 50/30/20?

Esta técnica se basa en dividir nuestros ingresos totales: 50% en necesidades básicas, 30% en deseos y estilo de vida y, finalmente, 20% en ahorro y pago de deudas.

Estos porcentajes se pueden modificar dependiendo de tus necesidades, teniendo la posibilidad de destinar más porcentaje a lo que necesitamos al momento.

Aí funciona la técnica de presupuesto "base cero"

Los ingresos menos los egresos e inversiones deben ser exactamente cero. En esta técnica, ningún ingreso se va a quedar sin una utilidad.

En la técnica base cero, puedes empezar calculando tus ingresos mensuales, realizando una lista de todos tus gastos y asignando una cantidad a cada categoría; la fórmula es que el presupuesto quede en cero.

Esto significa que todo tu dinero ya tiene un destino en especial, no que tengas que gastarlo físicamente. INGRESOS - GASTOS Y ASIGNACIONES = $0

¿Cómo funcionan los sobres para ahorrar?

Los sobres se definen con un monto máximo mensual para ciertas categorías y se guarda el efectivo en sobres físicos.

La idea es dividir el dinero destinado a tus gastos en diferentes categorías y colocar una cantidad en cada sobre. Por ejemplo: despensa, transporte, servicio, entretenimiento o salidas.

La ventaja de los sobres es que puedes visualizar cuánto dinero tienes disponible para cada categoría, lo que ayuda a evitar gastar más de lo que tenías destinado.

