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Metro CDMX: Avance de trenes HOY viernes 13 de noviembre 2026 en vivo

¡No llegues tarde! Actualizaciones sobre el estado del Metro CDMX para este cierre de semana; afluencia y cierre de estaciones en vivo.

1 minuto lectura
Escrito por: Ollinka Méndez

¿Qué está pasando en el Metro CDMX ahorita?

Hace 1 minuto

Colapsa estación Pantitlán: Cierre de puertas y sin trenes

Alta afluencia y a puertas cerradas, así la situación en la Línea 9, exactamenten en la estación Pantitlán. Los capitalinos no pueden abordar desde hace varios minutos. Tómalo en cuenta.



Hace 43 minutos

Caso en la Línea A; alfuencia ALTA

Esperas de hasta 20 minutos para poder abordar un tren, esa es la situación en la Línea A del Metro CDMX para esta mañana. Toma tus precauciones, pues la situación ya lleva casi una hora.



Hace 1 hora

¿Cómo va la Línea 3?

Usuarios reportan avance lento en la Línea 3 así como esperas de varios minutos para la llegada de trenes; tómalo en cuenta antes de salir de casa.

Planea tu ruta para hoy con nuestras actualizaciones en vivo sobre el avance del Metro CDMX así como de algún percance que pueda modificar tus tiempos.

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