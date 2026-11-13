Hace 1 minuto
Colapsa estación Pantitlán: Cierre de puertas y sin trenes
Alta afluencia y a puertas cerradas, así la situación en la Línea 9, exactamenten en la estación Pantitlán. Los capitalinos no pueden abordar desde hace varios minutos. Tómalo en cuenta.
Hace 43 minutos
Caso en la Línea A; alfuencia ALTA
Esperas de hasta 20 minutos para poder abordar un tren, esa es la situación en la Línea A del Metro CDMX para esta mañana. Toma tus precauciones, pues la situación ya lleva casi una hora.
Hace 1 hora
¿Cómo va la Línea 3?
Usuarios reportan avance lento en la Línea 3 así como esperas de varios minutos para la llegada de trenes; tómalo en cuenta antes de salir de casa.