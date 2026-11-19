Sigue aquí EN VIVO las últimas noticias del Metro CDMX este jueves 19 de noviembre: retrasos en la Línea B, tiempos de espera y posibles afectaciones en el servicio.
EN VIVO: ¿Qué Líneas del Metro CDMX presentan retrasos HOY jueves 19 de noviembre?
Desalojan tren en la Línea A del Metro CDMX
Pasajeros fueron desalojados de un tren de la Línea A, luego de que el convoy fuera retirado para revisión. El Metro informó que se agiliza la circulación y pidió a los usuarios atender las indicaciones del personal y permitir el libre cierre de puertas.
Ver publicación en X
Reportan retrasos en la Línea B
Usuarios reportan que los trenes de la Línea B, dirección Buenavista, permanecen detenidos hasta ocho minutos en cada estación, lo que genera demoras en sus traslados.
Ver publicación en X
Metro informa sobre afluencia en las líneas
El STC informó que las Líneas 4, 5 y 6 registran afluencia baja y circulación continua de trenes.
En tanto, las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y A presentan afluencia moderada, mientras que en las Líneas 3 y B comienza a incrementarse la cantidad de usuarios.
Asimismo, confirmó que la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 permanece abierta y ofrece servicio.
Ver publicación en X