El STC informó que las Líneas 4, 5 y 6 registran afluencia baja y circulación continua de trenes.

En tanto, las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y A presentan afluencia moderada, mientras que en las Líneas 3 y B comienza a incrementarse la cantidad de usuarios.

Asimismo, confirmó que la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 permanece abierta y ofrece servicio.