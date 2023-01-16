Se investigan cuatro incidentes atípicos en Metro CDMX: Sheinbaum

Claudia Sheibaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), aseguró que ya van cuatro incidentes "atípicos”, luego de la separación de dos andenes en la Línea 7 del Metro CDMX, durante el fin de semana.

Además, Sheinbaum dijo que ya se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía capitalina, que será la que investigue estos casos "atípicos" y acusó un uso mezquino de estos incidentes.

"Hay quien usa políticamente esto, cuándo y dónde lo tiene que responde la Fiscalía... Es evidente que hay un uso político de esto, muy mezquino, por cierto", dijo Sheinbaum.

Martí Batres, secretario de Gobierno capitalino, indicó que estos cuatro hechos atípicos ocurrieron después de la llegada de la Guardia Nacional al Metro CDMX. El primero es el corte de cable en la Línea 8; el lanzamiento de unas aspas de una lavadora en la Línea 3, además del un golpe a una caja en la Línea 2 y el desprendimiento de los vagones en la Línea 7.

"Hemos hablado de que hay hechos atípicos, situaciones que no ocurren con esta frecuencia, dentro de estos hay hechos premeditados, incluso malintencionados y todo eso está sujeto a investigación, pero la presencia de la Guardia Nacional está ayudando a localizar situaciones así", declaró.



Tornillo flojo causó separación de andenes en Metro CDMX



En tanto, el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Guillermo Calderón, indicó que se analiza la presencia de la Guardia Nacional en los talleres del Metro CDMX por el desacoplamiento de dos vagones de la Línea 7.

Al respecto, explicó que durante el retiro de los vagones se encontró que anillos de seguridad que evitan la separación de ambos trenes no se encontraron y descartó que se haya tratado de un tema de mantenimiento, ya que el tren con el incidente ya había recibido.

Sobre el accidente de la Línea 3 del Metro CDMX, Ernesto Alvarado, titular de la Comisión Ejeciutiva de Atención a Víctimas, explicó quede las 106 personas lesionadas, 93 ya fueron dado de alta, 13 siguen recimiento atención médica, ninguno tiene un estado de salud grave.

Desnivel reportado en Línea B del Metro CDMX no representa riesgo

Sobre las denuncias ciudadanas de un presunto riesgo en la Línea B del Metro CDMX, Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) explicó que se realizó un análisis en un tramo de la línea que va de Buenavista a Ciudad Azteca y se descartó que ocurriera un incidente como en la Línea 12.

Detalló que se revisó y se encontró que es un desnivel entre una estructura que oculta el cableado con respecto a la estructura principal.

“Es un desfasamiento en la Línea B, con respecto a la estructura principal, hay un desnivel y no representa un daño estructural, se encuentra comportándose adecuadamente, hay un desnivel de la columna falsa que cubre los cables con respecto a lo del cableado”, declaró.

Sheinbaum responde a críticas por reapertura de L12 de Metro CDMX

Sheinbaum también respondió a las críticas surgidas por la reapertura del tramo subterráneo de la Línea 12 porque apareció junto a un grupo de funcionarios y un joven tocando la guitarra.

Aseguró que no fue algo preparado, sino algo espontáneo, como afirman sus adversarios.