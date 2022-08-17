VIDEO: Estaciones del Metro de París inundadas por intensa lluvia

Las trombas de agua afectaron a estaciones del metro París como las de Daumesnil, Alma-Marceau, Quai de la Rapé o Balard, según indicaba la entidad del transporte metropolitano RATP. En esta última, la lluvia caía formando verdaderas cascadas por las escaleras.

También colapsaron diferentes bulevares de la ciudad y provocaron importantes problemas de tráfico.

Torrencial lluvia en dos horas

En apenas dos horas, entre las 17:00 y las 19:00, se recogieron casi 46 litros por metro cuadrado en el observatorio de Montsouris, de acuerdo con la web de información meteorológica "Infoclimat".

París ha pasado de un calor anómalo a las inundaciones, en un verano que está siendo de extremos en toda Europa. Las fuertes lluvias se están produciendo además en medio de una agonizante sequía.

Por su parte, el servicio nacional de meteorología y clima Météo-France compartía esta imagen de la espectacular tormenta:

Al sur del país, en el departamento de Gard, se llevaron a cabo evacuaciones preventivas en varios campings y otros alojamientos al aire libre hacia los centros de acogida y reagrupamiento previstos, lo cual se está haciendo también en otras zonas del sureste del país, en la parte mediterránea.

Intenso viento en la Torre Eiffel

En la zona de la Torre Eiffel en París, lo más destacado fue el intenso viento, con rachas de 100 km/hora, que se llevó por delante tejados y árboles que quedaron arrancados de cuajo.

Estas lluvias torrenciales en la capital gala, que se producen en medio de un verano de extrema sequía en la mayor parte de Francia y de Europa occidental, podrían reproducirse en las próximas horas en otras zonas del país, en particular en el sureste, donde los servicios meteorológicos han puesto varios departamentos en alerta naranja por riesgos de tormentas e inundaciones.

Por su parte, Météo France indicó en un boletín que en los departamentos de Aude, Tarn, Aveyron, Herault, Gard, Vaucluse, Bouches du Rhone y Var las tormentas van a ir acompañadas de una gran actividad eléctrica, granizo y fuertes precipitaciones.

Estas lluvias torrenciales en la capital gala, que se producen en medio de un verano de extrema sequía en la mayor parte de Francia y de Europa occidental, podrían reproducirse en las próximas horas en otras zonas del país, en particular en el sureste, donde los servicios meteorológicos han puesto varios departamentos en alerta naranja por riesgos de tormentas e inundaciones.

Por su parte, Météo France indicó en un boletín que en los departamentos de Aude, Tarn, Aveyron, Herault, Gard, Vaucluse, Bouches du Rhone y Var las tormentas van a ir acompañadas de una gran actividad eléctrica, granizo y fuertes precipitaciones.

