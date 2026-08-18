Mexicana de Aviación recibe nuevo aviones pero sigue en números rojos: Pérdidas y subsidios de casi mil millones de pesos al año
Tan solo en 2025, Mexicana de Aviación reportó 434 mil viajeros al años, mientras otras compañías aéreas de bajo costo superaron los 20 millones de usuarios.
Bien dicen que echando a perder se aprende. Como niña con juguete nuevo, el Gobierno de México anunció que Mexicana de Aviación recibió su octavo avión; sin embargo, aseguraron que la aerolínea sólo alcanzará su punto de equilibrio hasta que llegue hasta las 20 aeronaves, mientras tanto sigue perdiendo el dinero de las y los mexicanos.
Desde Palacio Nacional aseguran que Mexicana de Aviación no se hizo pensando en las ganancias; sin embargo, somos las y los ciudadanos los que subsidiamos este proyecto con casi mil millones de pesos al año.
Y de pasajeros ni hablamos. La aerolínea mexicana sólo reportó 434 mil viajeros en 2025, mientras que otras compañías de bajo costo en el país, superan los 20 millones al año.
Las pérdidas de Mexicana de Aviación son las consecuencia de que el Gobierno de México juegue a ser empresario, mientras los que pagamos los platos rotos lo pagamos con nuestros impuestos.
“La aviación no se forma desde el primer momento que una aerolínea nace, sino que va llevando una serie de pasos, compra de aeronaves, adquisición de personal técnico aeronáutico, seguridad aérea”, explicó Edgar Macías, Piloto Aviador.