Confirman 22 mexicanos muertos en tráiler con migrantes en Texas

El jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velásco Álvarez, informó que el número de migrantes muertos en un tráiler de San Antonio, Texas, ascendió a 50, entre los que hay 22 mexicanos.

De acuerdo con un tuit de Velasco Álvarez, las autoridades de Texas confirmaron que entre las víctimas hay 22 mexicanos, siete de nacionalidad guatemalteca y dos hondureños; además aún no se logra identificar la nacionalidad de 19 migrantes.

Tragedia en San Antonio, Texas, hallan al menos 46 migrantes muertos

El diplomático dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores apoyará con la repatriación de los cuerpos de las víctimas mexicanas y continuará ofreciendo apoyo a todas los heridos de nuestro país y sus familias.

“De requerir asistencia llamar a @ConsulMexSA al: (210) 872 4386. También puedes llamar al CIAM al: (520) 623 7874”, escribió en su cuenta de Twitter.

Actualización sobre la tragedia en San Antonio, TX. El número de víctimas fatales ha aumentado a 50:



22 de 🇲🇽.

7 de 🇬🇹.

2 de 🇭🇳.

19 sin información sobre nacionalidad.



Nuestras condolencias. Todos responsables serán llevados ante la justicia. — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) June 28, 2022

El Departamento de Bomberos de San Antonio dijo que otros 16 migrantes encontradas dentro del tráiler fueron trasladadas al hospital por insolación y agotamiento, entre ellas cuatro menores de edad. Las autoridades también dijeron que tres personas estaban detenidas por el hecho.

El camión fue encontrado junto a las vías del tren en una zona remota de la periferia sur de la ciudad, informó la televisora KSAT de San Antonio.

A escala internacional, el suceso reciente más grave con estas características se produjo en Austria en 2015, cuando la Policía encontró 71 migrantes muertos en el interior de un camión frigorífico abandonado en la cuneta de la autopista A4, entre el lago Neusiedl y la localidad Parndolrf.

