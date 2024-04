Por amor a la precisión: México y el cuento de la “no intervención” en asuntos internacionales

Lo de Ecuador es una aberración; no hay más…. La policía nacional no puede entrar una embajada a golpear y llevarse a la gente, como pasó en la Embajada de México el pasado 5 de abril .

Y no lo digo yo, que no doy paso sin huarache, así lo establece el Artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961:

Artículo 22.

1. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión.

2. El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad.

3. Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución.

Y no solo eso porque, con la irrupción de la policía en la Embajada de México en Quito, también se violó el Artículo IV de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954 que faculta a México para darle asilo a quien se le dé la gana.

Artículo IV. Corresponde al Estado asilante (en este caso México) la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución.

Entonces, lo de la Embajada es indefendible. Es un auténtico mamarracho para la posteridad.

Sin embargo, hay algunas cosas que permiten explicar la tensión bilateral entre México y Ecuador y todas tienen que ver con mi cabecita de algodón. ¿Ah, no me creen? Pues, como dicen en la Buenos Aires, vámonos por partes.

Vamos a llevarnos mal con todo mundo

Primero lo primero: López Obrador ha sido un metiche.

Desde el inicio de esta administración, el presidente ha dicho, hasta el cansancio, que la política exterior de México se rige bajo dos principios: la no intervención y la libre autodeterminación de los pueblos .

Pero nel… Andrés Manuel López Obrador ha metido su cuchara en prácticamente todo asunto internacional.

Desde el sur del continente, con duras críticas al presidente entrante Javier Milei en Argentina, hasta los malos tratos con los países vecinos del Norte, Estados Unidos y Canadá.

El presidente se ha encargado de llevarse mal con todo mundo… y eso que no he dicho nada sobre las disculpas a España, el retiro de concesiones a China y el papelón de Salmerón en Panamá.

El cuento de la “no intervención”

Entonces, lejos de mantenerse al margen, el presidente ha hecho de todo por meter sus narices en los asuntos internacionales.

Y eso no fue distinto en el caso de Ecuador con descalificaciones al finado candidato opositor, Fernando Villavicencio, y algunos pierrotazos al presidente entrante Daniel Noboa.



AMLO sobre declaración de Villavicencio y el narco en Ecuador:

Fecha: 10 de agosto del 2023

“No, no tenemos esa información. Y sí me llama la atención de que de inmediato empiezan a repartir culpas de manera muy sensacionalista, y poco seria, poco responsable, en autoridades y medios de información (...) no hay elementos”



AMLO duda sobre la llegada de Daniel Noboa a la presidencia

Fecha: 3 de abril de 2024

“Hubo elecciones en Ecuador (...) iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba. 10 puntos (...) Con tres, cuatro, cinco candidatos más (...) Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba de repente es asesinado (...) Y la candidata que iba arriba se cae (...) Y el candidato que iba segundo (Daniel Noboa) sube.”

Entonces, sí, lo de la Embajada es reprobable pero se entiende en una circunstancia de pésima gestión diplomática no solo entre México y Ecuador, sino entre nuestro país y prácticamente todo el mundo.

En fin, el PRI intervino más.