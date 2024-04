¿Cómo adquirir y mantener el hábito de la lectura en abril, mes del libro?

Cuántos libros leen los mexicanos por año, ¿cómo adquirir el hábito? Alguna vez leí que si abres un libro, realmente lo que estás abriendo son tus salas.

La magia de los libros te espera donde cada historia es un tesoro por descubrir. Y lo digo porque las personas que leen se transportan en el tiempo a través de la imaginación.

Este domingo quiero reflexionar sobre la cantidad de libros que leemos los mexicanos. Y más allá de los números, el nivel de lectura es muy bajo.

La más reciente estadística revela que leemos solo tres libros por año. ¿Será que nos da miedo agarrar un libro? ¿O quizá si empezamos a leerlo algo pasa que dejamos el libro a la mitad?

Si me preguntaran cómo adquirir el hábito de la lectura, yo diría: Empecemos por leer el periódico. No importa si es impreso, si es digital, no importa.

Luego retomemos ese libro que hemos dejado y empecemos de nuevo. Sólo cinco páginas por día. Así de fácil.

Al cabo de un mes, sin darnos cuenta, habremos terminado ese libro. Abril es el mes de la lectura. Regalemos un libro y si podemos, lo mejor Empecemos a leer.