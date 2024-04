Las afores y el gobierno: ¿Un cínico despojo?

Fueron electos por 6 años, pero se nos metieron hasta las enaguas y no hay centavo que respeten. Así es el presente mexicano, que bien podría resumirse a una sodomización esquizoide, sin motivo ni razón, donde el Estado de derecho y la propiedad privada son meros romanticismos de ilusos ilustrados, frente a un poder autoritario.

Antes de adentrarnos a fondo dejemos un par de ideas claras:



De modo que no hay gato encerrado, ni hay que descifrar el misterio de la santísima trinidad. La iniciativa de Morena, dice preocuparse por las afores no reclamadas por personas de 70 años (sector privado) y 75 años (sector público) y su argumento para tomar lo ajeno es que “no se lo robe el banco”, qué conveniente…

Pero si tanto le preocupa la propiedad privada de un tercero, es decir; su fuerza laboral de años, porque no busca una ley que obligue a los bancos a entregar esas afores a familiares del trabajador ¿Por qué tiene que ser el gobierno el que se quede con los frutos trabajados de otro mexicano?

El sistema de pensiones de 1973 es un modelo de reparto con base en la estructura poblacional de México. Este se planeó con el fin de que los jóvenes contribuyeran y dieran soporte financiero a las pensiones de los mayores, sin embargo, el modelo tenía un error, ya que no consideraba el cambio demográfico en México.

De modo que a la larga el modelo no era sostenible, por ejemplo, sin la reforma de 1995 el gobierno hubiera enfrentado un cataclismo financiero, puesto que en 1997, el costo de las pensiones representaría en el 1.55% y 1.61% del PIB.