México a favor de resolución de conflicto en Ucrania que vota la ONU

El embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, había adelantado que México votaría a favor de la resolución sobre conflicto en Ucrania que se presentó hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En un mensaje emitido durante la mañana de este miércoles, Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señaló que México junto con otros diez países invocaron a una resolución conocida como "Unión pro Paz" para convocar a una sesión de emergencia a la Asamblea General.

"México junto con otros 10 países del Consejo de Seguridad invocó una resolución conocida como -Unión Pro-Paz- para convocar a una sesión de emergencia a la Asamblea General y que está pudiera a su vez analizar y resolver sobre la situación en Ucrania", señaló el embajador mexicano.

El embajador Juan Ramón de la Fuente agregó que ha habido un intenso debate en la Asamblea General de la ONU, mismo que ha permitido entender lo complejo del conflicto en Ucrania.

"Durante los últimos días, ha habido un debate intenso en la Asamblea, se han escuchado los puntos de vista de más de 110 países, que nos ha permitido entender mejor la compleja trama qué implica este conflicto y en breve se va a poner a votación una resolución del agresión en Ucrania", señaló el embajador mexicano quién agregó que "en breve" se votará sobre la operación militar de Rusia en Ucrania y adelantó que México votará a favor de una resolución que incluye "dejar abierta la puerta de la diplomacia".

México pide "no cancelar la vía diplomática" en el conflicto entre Ucrania y Rusia

"México va a votar a favor de esta resolución, contiene muchos de los argumentos que hemos esgrimido en diversos foros en relación al tema e incluye además una cláusula que hemos propuesto para dejar abierta la puerta de la diplomacia por dónde tendrá que venir finalmente la solución al conflicto".

México 🇲🇽 votará a favor de la resolución sobre la agresión contra Ucrania 🇺🇦 en la Asamblea General de la ONU 🇺🇳. https://t.co/80rkhxHOi2 pic.twitter.com/eGmaDwcIY8 — Misión de México ONU (@MexOnu) March 2, 2022

México y Francia trabajan para garantizar ayuda humanitaria en Ucrania

Agregó que México trabaja junto con Francia en un proyecto para garantizar que la ayuda humanitaria llegue de manera oportuna a la población civil en Ucrania.



Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante Consejo de Seguridad de la ONU:

Hemos estado trabajando junto con Francia en otro proyecto para tratar de garantizar que la ayuda humanitaria llega de manera oportuna a la población civil que está sufriendo ya grandes estragos como consecuencia de este conflicto habido ya un número considerable de bajas en la población civil pero sobretodo muchísimos desplazados internos y más de 650 mil refugiados que están ya en otros países vecinos.

Juan Ramón de la Fuente finalizó con los planteamientos que México ha hecho conforme a las instrucciones de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigida por el Secretario Marcelo Ebrard.

"Un llamado al cese al fuego inmediato, protección a la población civil y acceso a la ayuda humanitaria sin restricciones, no cancelar la vía diplomática y mantener todo el diálogo que sea posible en los diversos foros multilaterales".

México a favor de resolución histórica en ONU sobre Ucrania

México junto con otros 140 países aprueban resolución histórica en la ONU acerca del conflicto en Ucrania. Hubo 5 votos en contra (Rusia, Corea del Norte, Siria, Bielorrusia y Eritrea), además de 35 abstenciones.