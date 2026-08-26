¿Qué está pasando entre México y EU? Velasco sostendrá reunión con Marco Rubio tras la alerta en Mexicali

Apenas unas horas después de que en Mexicali se encendieran las alertas ante la situación en la frontera, el canciller Roberto Velasco Álvarez informó que este miércoles sostendrá una reunión de trabajo en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El encuentro llega en un momento especialmente delicado para la relación bilateral, marcada en las últimas semanas por acusaciones, tensiones políticas, el retiro de visas a personajes de la política mexicana y cuestionamientos relacionados con la estrategia migratoria impulsada por la administración de Donald Trump.

Velasco adelantó que la conversación con Rubio formará parte de una serie de reuniones para abordar asuntos prioritarios en la agenda entre ambas naciones, aunque hasta el momento no detalló públicamente cuáles serán los temas específicos que se pondrán sobre la mesa.

Tras dos días muy productivos en Seúl, República de Corea, aterrizo en Washington D. C. Mañana sostendré diversas reuniones sobre temas prioritarios de la agenda bilateral, comenzando con mi homólogo, el secretario de Estado Marco Rubio. — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) August 26, 2026

Una reunión en medio de una relación bajo presión

La cita entre ambos funcionarios ocurre mientras Washington y México atraviesan una coyuntura compleja. Entre los asuntos que han elevado la tensión se encuentran las acusaciones sobre presuntos nexos con el crimen organizado que involucran a diez servidores públicos mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha.

A esto se suma el retiro de visas de turista a figuras de la política mexicana, una situación que ha generado cuestionamientos y reacciones en distintos sectores.

Otro de los temas que ha ensombrecido la relación es la política antimigratoria estadounidense. De acuerdo con la información difundida, 17 mexicanos han muerto bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en el contexto de las acciones impulsadas por el gobierno de Trump.

La reunión en Washington se producirá, además, después de una noche en la que la atención también se concentró en Mexicali, donde se había emitido una alerta, mientras la frontera norte vuelve a ser uno de los puntos más sensibles en la relación entre ambos países.

Velasco llega a Washington desde Corea del Sur

Fue el propio titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores quien confirmó su llegada a la capital estadounidense a través de un mensaje publicado en redes sociales.

El canciller informó que viajó a Washington después de concluir una visita de trabajo de dos días en Seúl, República de Corea.

“Tras dos días muy productivos en Seúl, República de Corea, aterrizo en Washington D. C. Mañana sostendré diversas reuniones sobre temas prioritarios de la agenda bilateral, comenzando con mi homólogo, el secretario de Estado Marco Rubio”, escribió.