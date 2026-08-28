De la basura al snack del futuro: científicos crean galletas proteicas a partir de plástico reciclado

Científicos de la Universidad del Sur de Illinois desarrollaron Microbites, unas revolucionarias galletas impresas en 3D, ricas en proteínas, cuyos ingredientes originales son botellas de plástico PET y desechos agrícolas como tallos y hojas de maíz.

El proceso es tan sorprendente como innovador: los investigadores descompusieron el material de botellas de plástico junto con residuos vegetales y con esos compuestos alimentaron a levaduras modificadas genéticamente, que actúan como pequeñas fábricas biológicas.

Estos microorganismos se alimentan de los residuos de PET y, mediante su propio metabolismo, transforman ese material en proteínas y grasas. Posteriormente, esos nutrientes se mezclan con fibra, almidón y endulzantes para ser moldeados en forma de galletas mediante impresión 3D.

Pero la idea va mucho más allá de crear el alimento más insólito del planeta. El proyecto forma parte del Desafío de Alimentos para el Espacio Profundo de la NASA y busca generar comida en entornos donde los recursos son extremadamente limitados: desde zonas de desastre hasta futuras misiones tripuladas a la Luna o Marte.