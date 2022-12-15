Más de 2,400 migrantes cruzaron a Estados Unidos el fin de semana

Más de 2,400 migrantes cruzaron a Estados Unidos cerca de El Paso, Texas, cada día durante el fin de semana, según un alto funcionario de la patrulla fronteriza.

Esto ha sido descrito como un “gran aumento de cruces ilegales” en la región.

A medida que el sol se oculta en El Paso, un gran grupo de migrantes se encuentra en el borde de la frontera esperando ser procesado por agentes de la patrulla fronteriza.

Mientras que otros pocos cruzan de puntillas por un camino corto a través del Río Grande...

Estos migrantes forman parte de una gran oleada de cruces fronterizos observada en los últimos días.

Y está sucediendo a medida que se acerca el esperado final de una restricción establecida por motivos de Covid-19 impuesta por el gobierno de Trump. Con esto se pone fin a la política que permite expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de Estados Unidos.

Las autoridades fronterizas del país interactuaron con más de 2 millones de migrantes en el último año... Más que en el año anterior.

Pero en los últimos días, un promedio de casi 2 mil 500 migrantes *al día* han transitado por esta frontera entre México y Estados Unidos a través de El Paso.

Claudia Rodríguez, miembro del concejo de la ciudad de Rl Paso:

El título 42 solo va a empeorar esa situación y va a haber más arrestos. Así que vamos a ver que muchas personas serán liberadas en la comunidad y no estamos preparados para ello.

Hace apenas tres semanas, según la oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, el promedio de siete días fue inferior a 1,700 arribos.

Según funcionarios de inmigración de Estados Unidos, miles de migrantes ahora vienen de Centroamérica y Sudamérica, así como de Cuba.

Residente de El Paso:

Los estoy ayudando a obtener comida y lo que necesitan. Esto no se trata de política sino de humanidad. Esta gente está aquí y tiene frío.

Algunos han estado acampando del otro lado de la frontera, planteando preocupaciones de que cruzarán en masa si las restricciones fronterizas de la época de Trump terminan en una semana.

Aún así, otros han sido llevados en buses para ser procesados o rechazados bajo las estipulaciones del título 42.

Jake Sulivan, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos:

Estamos tomando medidas para poder manejar el vencimiento del título 42 e implementar un proceso que sea ordenado y humano. Creemos que, al hacer eso, podemos proteger nuestras preocupaciones de seguridad nacional.

El secretario Alejandro Mayorkas llegó a El Paso este martes, y dijo que se reunió con la agencia de protección fronteriza y aduanas, funcionarios y organizaciones locales.

Por ahora, el problema inmediato es la vivienda y manejar un flujo grande de migrantes.

