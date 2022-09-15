Mientras los funcionarios de la frontera de Estados Unidos en El Paso, Texas, liberan a los migrantes en las calles cerca de los refugios y las estaciones de autobuses, los funcionarios de la ciudad intentan colocarlos en hoteles mientras esperan su reubicación.

Más de 70 migrantes fueron dejados en un motel para que pasaran dos noches a la espera de salir hacia otros destinos.

Los migrantes procesados por las autoridades hicieron cola para recibir suministros o para subir a los autobuses, mientras que muchos otros permanecen en las aceras del centro de El Paso.

El gobierno de Estados Unidos está presionando a México para que acepte a más migrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela bajo una orden de expulsión COVID-19 a la que la Casa Blanca ha tratado de poner fin públicamente, dijeron siete funcionarios estadounidenses y tres mexicanos.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, planteó su preocupación por el creciente número de cruces de migrantes de los tres países durante una visita a Ciudad de México, dijeron dos funcionarios estadounidenses y dos mexicanos, pero México no prometió ninguna acción específica.

Un funcionario estadounidense dijo que tratar de convencer a México de que acepte es "una batalla cuesta arriba".

Todas las fuentes solicitaron el anonimato para discutir asuntos internos del gobierno.

México ya acepta las devoluciones de migrantes estadounidenses desde Guatemala, Honduras y El Salvador. En lo que va del año fiscal, unas 299.000 personas de esas naciones han sido expulsadas en la frontera, en comparación con unas 9.000 devoluciones de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Los agentes fronterizos estadounidenses han realizado un récord de 1,8 millones de detenciones de migrantes en lo que va del año fiscal 2022, y muchos de ellos han intentado cruzar varias veces, lo que ha creado desafíos humanitarios y responsabilidades políticas para Biden antes de las elecciones de mitad de período del 8 de noviembre.

De esas detenciones en la frontera suroeste, casi una cuarta parte de los migrantes eran de Cuba, Nicaragua y Venezuela, frente al 8% en 2021 y el 3% en 2020. A la mayoría se les dejó entrar en Estados Unidos para seguir casos de inmigración.

