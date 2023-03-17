Viacrucis al que se enfrentan migrantes en la CDMX

Una sigilosa invasión de los espacios públicos sucede como consecuencia de las caravanas de migrantes que arreciaron a finales del 2018 en la Ciudad de México (CDMX).

Esta situación se vive en la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, la Comar, en la colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc, de la CDMX, en donde migrantes pernoctan en la calle con la esperanza de obtener un salvoconducto migratorio que les permita permanecer legalmente en nuestro país mientras llegan a la frontera norte del país

Migrantes, a la espera de citas, pasan días enteros en la calle

Migrante cuenta el viacrucis que vive en CDMX rumbo a Estados Unidos

Durante el recorrido por la Comar, uno de los migrantes de origen cubano, contó el viacrusis que ha enfrentado durante su estancia en la CDMX.

Buenos días, ¿Cuál es su nombre?

-Johan Soto Martínez.

.¿Cuánto tiempo lleva aquí esperando?

-Llevo 3 días acá para hacer la fila, para poder entrar a la Comar para poder tener un permiso que me dan de documento, para venir en otro momento para poder hacer mis papeles, para tener un carnet de visitante en el país por un año, legalmente.

Mientras pasan los días los migrantes como Johan se suman a las filas que se forman en las instalaciones de la Comar, pues esta apenas pueda atender a cerca 300 personas al día, lo que a todas luces es insuficiente, pues día con día estas filas así lo delatan.

El caso de otro Jefferson otro migrante a la espera de una cita

Jefferson que viene de Venezuela, recibió hace 3 días una cita para ser atendido en la Comar, y poder llegar a Matamoros para cruzar a la Unión Americana.

El problema, se lamenta, es que esa cita la recibió para dentro de más de un mes de distancia

-Yo voy a luchar para sacarlo para poder llegar allá, ¿Si me entiende?-

-¿Hasta cuándo te dieron cita?

-El 19 de abril

-¿19 de abril?, o sea, pues todavía falta más de un mes.

-Si, un mes y 6 días.

-¿Y piensas quedarte todo ese tiempo aquí?..

-Si trabajando y como sea, nos dice este migrante mientras nos enseña una bolsa de chicles que se ha convertido en su forma de sustento mientras puede seguir su recorrió a la Unión Americana.

Esta lentitud en el trámite de documentos migratorios ha provocado conflictos entre migrantes quienes, por ganar un lugar en la fila, para ser atendidos, han llegado hasta los golpes y la autoridad ha tenido que intervenir preparándolos y poniendo orden para evitar más violencia.

Apoyo a migrantes en la CDMX

La Plaza Giordano Bruno, ubicada a tres cuadras de la COMAR, en la Colonia Juárez, se ha convertido en un refugio de decenas, tal vez centenas (dependiendo de las oleadas migratorias de la temporada) de migrantes que vienen de Sudamérica y Centroamérica, principalmente y esperan realizar sus trámites migratorios para continuar su viaje hacia los Estados Unidos.

Aquí, durante el día, las autoridades de la ciudad, a petición de los vecinos, han solicitado a los migrantes no poner tiendas de campaña y solo instalarlas a partir de las 6 de la tarde para pernoctar y volver a retirarlas a partir de las 9 de la mañana.

Con todo, esta restricción se ha convertido en un refugio de decenas de tiendas de campaña que miden 2 metros con 10 centímetros de largo por dos metros por 10 centímetros de ancho 1.60 de alto.

La solicitud concreta de los vecinos en que las autoridades dispongan refugios dignos y suficientes para atender esta contingencia humanitaria.

Y es que de acuerdo con la unidad de política migratoria de gobernación 2022 se registraron que 445 mil 000 migrantes irregulares ingresaron al país, más de 44% que en 2021, cifra que por cierto creció 8% cada mes y que todo indica seguirá con esta tendencia en los próximos meses.