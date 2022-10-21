“No se puede vivir”: Migrantes venezolanos varados en México

Ángel Vargas, su esposa y sus cuatro hijos son migrantes venezolanos que salieron de su país huyendo del crimen, la inseguridad, la corrupción y la dictadura de Nicolás Maduro. Su objetivo es llegar a Estados Unidos, sin embargo, su sueño se vio frustrado por la nueva política inmigratoria estadunidense y quedaron varados en México.

Ellos al igual que muchas familias de migrantes venezolanos intentan escapar de la pobreza, la crisis económica, de salud y la escasez de alimentos, pero ahora están varados en la frontera entre México y Estados Unidos.

Migrantes venezolanos huyen de su país en busca de libertad

“Yo salí de mi país, de mi casa hace 40 días y bueno yo salgo primeramente porque la situación allá está un poco fuerte porque veía que en ese país no tenía futuro”, indicó Ángel Vargas.

“La situación que tiene actualmente nuestro país con este presidente Maduro. De verdad en Venezuela no se puede vivir, no se puede comer”, agregó.

Ángel comentó que trabajaba para el gobierno en Venezuela, pero con lo que recibía de salario le era imposible vivir y cuidar de su familia. Una prueba más de que el comunismo en Venezuela es un régimen fracasado que solo ofrece condiciones precarias de vida.

“Yo trabajaba para el gobierno en Venezuela, pero el sueldo para una profesional de salud decayó mucho era seis dólares mensuales que no alcanzaba para nada nos vemos en la necesidad de salir de nuestro país”, indicó Elva castro, otra migrante venezolana.

Migrantes venezolanos varados en México

En un intento por huir de Venezuela, miles de personas salieron de su país con la intención de llegar a Estados Unidos, pero la nueva política migratoria se los impide.

Ante el aumento de migrantes venezolanos, el gobierno de Washington creó un plan para frenar el cruce ilegal, por lo que se comprometió a admitir a 24 mil venezolanos, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos.

Una de las medidas de la política migratoria de Estados Unidos, establece que todo aquel que cruce ilegalmente la frontera será devuelto a México y perderá la oportunidad de obtener una visa humanitaria.

Pero, ¿por qué a México? El gobierno de México aceptó acogerlos por razones humanitarias mientras realizan los trámites de una visa humanitaria que les permita quedarse en Estados Unidos.

