Colombianos protestan contra las reformas del presidente Gustavo Petro

Miles de colombianos salieron a las calles de las principales ciudades del país para protestar contra las reformas económicas y sociales propuestas por el presidente izquierdista Gustavo Petro.

Alrededor de cinco mil manifestantes antigubernamentales protestaron en la capital Bogotá, portando pancartas con consignas que decían: “No más Petro” y “Fuera Petro”. Los organizadores llamaron a este movimiento como “La Marcha de la Mayoría".

🇨🇴 | COLOMBIA: Protesta contra el gobierno de Gustavo Petro en Medellín. pic.twitter.com/txRjU1SWM0 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 20, 2023

Cali, Medellín, Cúcuta y Barranquilla fueron algunas de las 20 ciudades donde los colombianos de la oposición se manifestaron este 20 junio, además de otras nueve ciudades en el extranjero. Es la tercera jornada de protestas desde que inició el gobierno de Gustavo Petro.

Los manifestantes presentaron un pliego de 14 peticiones dirigidas al presidente Gustavo Petro, en las que se resalta la reforma a la salud y se revalúe la reforma pensional que se debate en el Congreso de Colombia.

¿Por qué los colombianos protestan contra las reformas de Gustavo Petro?

El presidente colombiano Gustavo Petro enfrenta una ardua batalla en el Congreso para impulsar reformas laborales, de salud y de pensiones luego de que su coalición mayoritaria se desintegró debido a la negativa del gobierno a realizar cambios en las propuestas.

Quienes se oponen a las reformas de pensiones de Petro argumentan que podrían tener un impacto negativo en las finanzas de Colombia y perjudicar la creación de empleo.

Petro se ha visto envuelto recientemente en un escándalo por acusaciones de supuesto financiamiento ilegal durante su campaña electoral, y aunque él niega, esto amenaza otros aspectos de sus reformas políticas y sociales planificadas.

El hundimienho de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador.



Creen que las ganancias salen de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 20, 2023

El mandatario se pronunció al respecto a través de sus redes socials donde dijo que el hundimiento de su reforma laboral era muy grave porque demuestra que la voluntad de paz y pacto social no existe en el poder económico.

“Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador. Creen que las ganancias salen de la esclavitud, las largas jornadas y la completa inestabilidad laboral”.