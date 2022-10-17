Dos personas se repartirán 500 mdd; ganan lotería en Estados Unidos

En Estados Unidos se vendió uno de los premios mayores más grandes en la historia del juego de la lotería. Dos personas ganan millones de dólares.

Autoridades de la lotería informaron que los boletos ganadores se vendieron en Florida y California.

Uno de los boletos ganadores de la zona devastada por IAN

Uno de los boletos ganadores del premio mayor de Mega Millions se vendió en Fort Myers, Florida, semanas después de que el huracán IAN devastara el área.

El boleto de Mega Millions que coincidió con todos los números ganadores del premio mayor en California se vendió en una tienda de conveniencia 7-Eleven en San José, según el sitio web de la Lotería de California.

Los poseedores de boletos de la lotería acertaron los seis números

Los poseedores de boletos en California y Florida acertaron los seis números y ganaron 494 millones de dólares, equivalente a unos 9 mil 880 millones de pesos.

Si los ganadores eligen recibir un pago en efectivo de una suma global, se irán con 252 millones de dólares, equivalentes a unos 5,040 millones de pesos, según el comunicado de la lotería de Estados Unidos.

Los funcionarios dijeron que se vendieron 1,054.198 boletos ganadores para el sorteo del 14 de octubre, incluidos los dos boletos ganadores del premio mayor.

El premio mayor fue el undécimo más grande en la historia

El premio mayor del viernes fue el undécimo más grande en la historia del juego, según funcionarios de la lotería de Estados Unidos.

En cuanto al boleto ganador, es el primer premio mayor de Mega Millions desde que dos personas ganaron el premio de $1,337 mil millones en Illinois el 29 de julio, dijeron las autoridades.

Los números ganadores fueron el 9, 22, 26, 41 y 44, más el Mega Ball dorado 19.

El boleto ganador en Fort Myers llega en un momento crítico para la ciudad de Florida.

El mes pasado, el huracán Ian azotó la costa oeste de Florida como huracán de categoría 4 y destruyó casas y negocios con vientos que superaron las 241 kilómetros por hora, particularmente en el condado de Lee, Florida, donde se encuentra Fort Myers.

Al menos 127 personas en el estado han muerto debido al huracán Ian, dijeron funcionarios locales.

