Rescatan con vida a los 9 mineros atrapados en Colombia

Los nueve mineros que quedaron atrapados a 40 metros de profundidad en una mina en el municipio de Lenguzaque, Cundinamarca, Colombia fueron rescatados con vida este jueves.

Las autoridades de Colombia informaron que las labores de rescate duraron 15 horas, en las que participaron compañeros mineros y fuerzas del órden público para sacar con vida a los nueve atrapados.

Juan Miguel Durán, director de la Agencia Nacional de Minería, dio a conocer que los nueve mineros fueron rescatados con vida, sin embargo no dio detalles sobre su estado de salud.

Por su parte, protección civil de Colombia informó que durante la madrugada se logró el rescate con vida de los nueve mineros, gracias a que los hombres se resguardaron a 40 metros de la boca del túnel, por donde les fue suministrado oxígeno a través de un ducto.

“En la madrugada del día de hoy se logró rescatar con vida a nueve personas atrapadas por un derrumbe en una mina de carbón en el Municipio de Lenguazaque”.

#Cundinamarca/En un trabajo articulado entre la DCC, @ANMColombia, @cruzrojacol,@DNBomberosCol y @PoliciaColombia; en la madrugada del día de hoy se logró rescatar con vida a 9 personas atrapadas por un derrumbe en una mina de carbón en el Municipio de Lenguazaque. pic.twitter.com/P7ysGkmg8E — DefensaCivilColombia (@DefensaCivilCo) August 18, 2022

Rescatan a nueve mineros con vida

Uno a uno fueron sacados los nueve mineros de Colombia entre aplausos, gritos y hasta lágrimas de las personas que los esperaban afuera. Algunos lograron salir a pie hasta la carpa de servicio médico donde fueron atendidos antes de ser trasladados a un hospital.

Luis Sánchez, uno de los mineros rescatados, relató para medios locales que ya se sentía desesperado a pesar de que en todo momento tuvieron comunicación con los servicios de emergencia.

"Bien más tranquilo estaba desesperado adentro… todos los organismos de emergencia pudieron mantener comunicación con ustedes eso les ayudaba a usted a estar más tranquilos… cuando nos echaron el aire, más tranquilos si".

Por su parte, otro minero, de nombre Emilio, dijo que en algún momento sintió que no iba a salir del lugar y relató cómo lograron mantenerse en pie mientras estuvieron atrapados.

"Claro cuando nos echaron por la manguera, nos echaron de tomar y aire es una esperanza y es otro, le da otra vida a uno".

