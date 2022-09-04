Ministros de Energía de UE debatirán sobre límite del precio del gas

Ministros de Energía de los países de la Unión Europea (UE) debatirán las opciones para frenar la subida de precios de la energía, entre las que se encuentran la limitación de los precio del gas y las líneas de crédito de emergencia para los participantes en el mercado energético.

La reunión de los ministros de la Unión Europea (UE) se llevara a cabo el 9 de septiembre para debatir medidas urgentes a nivel de todo el bloque para responder a la subida del precio del gas y la electricidad, la cual está afectando a la industria europea y aumentando las facturas de los hogares, después de que Rusia redujera los suministros de gas al bloque.

EU energy ministers to discuss gas price cap, emergency liquidity help - document https://t.co/O2HfcNibfM pic.twitter.com/8T58eeZiL7 — Reuters (@Reuters) September 4, 2022

Ministros de UE podrían poner un límite de precio al gas importado

De acuerdo a un documento, los ministros considerarán opciones que incluyen un tope para el precio del gas importado.

Así como un límite para el precio del gas que es utilizado para producir electricidad, o la eliminación temporal de las plantas de energía de gas del actual sistema de la Unión Europea (UE) para fijar los precios de la electricidad.

Además, los ministros de la Unión Europea (UE) estudiarán la posibilidad de ofrecer una “línea de crédito paneuropea urgente” a los participantes en el mercado energético que se enfrenten a márgenes muy elevados, esto de acuerdo a un documento redactado por la República Checa, que ocupa la presidencia de turno de la Unión Europea (UE).

Por su parte, Filandia y Suecia anunciaron sus planes de ofrecer miles de millones de dólares en garantías de liquidez a las empresas energéticas, en un intento de evitar que las crecientes exigencias de garantías derriben a las empresas.

Con información para Reuters.

