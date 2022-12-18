Corea del Norte dispara dos misiles balísticos, informa Corea del Sur

Corea del Norte disparó dos misiles balísticos hacia el mar, frente a la costa oriental de la península coreana, informaron Corea del Sur y Japón, lo que llevó a la oficina presidencial surcoreana a "condenar enérgicamente" a Pionyang por la escalada de tensión.

Según el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, los dos misiles de medio alcance volaron unos 500 kilómetros.

El viceministro de Defensa japonés, Toshiro Ino, dijo que los misiles parecían haber caído fuera de la zona económica exclusiva (ZEE) de Japón y que no había reportes de daños.

A través de un comunicado, Corea del Sur dijo:

Los misiles balísticos de Corea del Norte fueron lanzados en ángulos pronunciados y aterrizaron en el Mar del Este. Las autoridades de inteligencia surcoreanas y estadounidenses están llevando a cabo un análisis exhaustivo, teniendo en cuenta las tendencias recientes relacionadas con el desarrollo de misiles de Corea del Norte.

Corea del Sur convocó una reunión del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) sobre el lanzamiento de misiles de Corea del Norte y "condenó enérgicamente" la escalada de tensión en la península coreana, dijo la oficina presidencial de Corea del Sur en un comunicado.

La oficina presidencial añadió que las continuas provocaciones del Norte y el desarrollo de armas nucleares y misiles pondrían aún más en peligro al régimen norcoreano.

El lanzamiento de misiles del Norte ocurre pocos días después de que el país probó un motor de combustible sólido de alto empuje que, según los expertos, permitiría un lanzamiento más rápido y móvil de misiles balísticos, en su intento de desarrollar una nueva arma estratégica y acelerar sus programas nuclear y de misiles.

La prueba, supervisada por el líder Kim Jong Un, se llevó a cabo el jueves en la base de lanzamiento de satélites de Sohae de Corea del Norte, que se ha usado para probar tecnologías de misiles, incluidos motores de cohetes y vehículos de lanzamiento espacial, informó el viernes la agencia de noticias oficial KCNA.

Corea del Norte ha realizado un número sin precedentes de pruebas de misiles este año, incluido un misil balístico intercontinental (ICBM) capaz de alcanzar territorio de Estados Unidos, a pesar de las prohibiciones y sanciones internacionales.