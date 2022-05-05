VIDEO: Impactantes imágenes de misiles de Rusia en parque de Ucrania

El Ejército de Rusia ha intensificado este jueves sus ataques en diferentes lugares del Donbas, en el este de Ucrania, que dejaron al menos dos muertos y veinticinco heridos. Cámaras de seguridad captan misiles contra parque de diversiones.

Fuentes ucranianas informaron que Un misil impactó en la localidad de Kramatorsk y afectó a nueve edificios de viviendas, una escuela y otros objetivos civiles.

El comandante del batallón de Azov, Denis Prokopenko, ha acusado al ejército ruso de fuertes ataques en la planta siderúrgica, la última resistencia en la ciudad portuaria de Mariupol, donde todavía se refugian unos 200 civiles, según las autoridades ucranias.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha negado que sus tropas hayan entrado en la planta de Azovstal. Asegura que se ha abierto un corredor humanitario en la metalúrgica para que los civiles abandonen el edificio.

Rusia acusó hoy a Ucrania de haber bombardeado dos aldeas en la región fronteriza de Belgorod, sin que hubiera víctimas, según informó el gobernador, Viacheslav Gladkov.

Misiles de Rusia contra parque de Ucrania

Jarkov ayer.

A los invasores no les gusta que los niños se diviertan y menos mal que no había ningún pequeño. pic.twitter.com/BRFBFMTmlX — pinov-Rusia (@juancarlospinov) May 4, 2022

Imágenes de circuito cerrado de televisión publicadas el miércoles muestran el impacto de misiles "grad" en un parque de atracciones de Jarkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania.

El Servicio Estatal de Emergencias asegura que el incendio se produjo en un parque del centro de Jarkov después de que fuera alcanzado por los bombardeos rusos.

Oleksandr Majov, un conocido periodista ucraniano en los canales Dom y Ukraina, murió el miércoles en un bombardeo en la región de Járkov, cerca de la frontera con Rusia, según ha informado el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en un comunicado. Majov tenía 36 años y se encontraba en el frente de batalla, ya que al inicio de la invasión rusa se unió como voluntario al Ejército ucranio.

5.7 millones de refugiados desplazados por la guerra

El éxodo ucraniano tras más de dos meses de invasión rusa asciende este jueves a 5.7 millones, según los datos que actualiza a diario la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El principal destino inicial de este éxodo es Polonia, donde las llegadas de ciudadanos ucranianos superan los 3.1 millones, seguido de Rumanía (854.000, muchos de ellos tras pasar anteriormente por Moldavia) y Rusia (714.000), según las cifras de ACNUR. En los cinco primeros días de mayo 171,160 ucranianos han huido de su país.

Según Naciones Unidas, también hay 1.4 millones de personas que han regresado a Ucrania desde el 24 de febrero.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este jueves que la Unión Europea destinará 200 millones de euros adicionales al programa de ayuda humanitaria a Ucrania para aquellas personas desplazadas por la invasión.

Francia e India condenan invasión de Rusia a Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su homólogo indio, Narendra Modi, condenaron en su encuentro en París este miércoles el asesinato de civiles en Ucrania y llamaron al cese de las hostilidades para recuperar el diálogo y la diplomacia que acabe con el sufrimiento de la población.

En un comunicado distribuido en la noche del miércoles al jueves, tras el encuentro de los dirigentes en París con motivo del 75 aniversario de sus relaciones diplomáticas, Francia volvió a condenar ante India la agresión "ilegal e injustificada de las fuerzas rusas contra Ucrania", punto en el que el país asiático no se manifestó.

Hasta el momento, India se ha abstenido de criticar directamente a Rusia por la actuación en Ucrania.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha declarado este jueves que había declarado "personas non gratas" a siete empleados de la embajada danesa en Moscú en respuesta a una medida similar adoptada por Copenhague el mes pasado.

