¿Sabías que hay un volcán que expulsa oro? Te contamos dónde se encuentra

Cuando se habla de volcanes activos, lo primero que viene a la mente son ríos de lava, columnas de ceniza o explosiones capaces de transformar el paisaje. Sin embargo, en la Antártida existe uno que rompe todas las reglas, se trata del Monte Erebus, el único volcán conocido que expulsa diminutos cristales de oro puro junto con sus gases volcánicos.

Ubicado en la isla de Ross, a unos 1,350 kilómetros del Polo Sur, el Erebus alcanza los 3,794 metros de altura y alberga uno de los pocos lagos de lava permanentes del planeta. Pero lo que realmente ha llamado la atención de los científicos no está en su magma, sino en las partículas microscópicas de oro que libera de forma constante.

¿Dónde está el volcán Erebus y por qué es tan especial?

El monte Erebus fue observado por primera vez en 1841 por el explorador británico Sir James Clark Ross. Desde entonces ha permanecido activo y se ha convertido en uno de los volcanes más estudiados del mundo por una característica poco común, mantiene un lago de lava activo de manera casi ininterrumpida desde la década de 1970.

La geoquímica Kimberly Meeker analizó muestras de nieve antártica en 1991 y encontró algo que no esperaba: partículas de oro puro. Cristales microscópicos, menores a 20 micrómetros, invisibles a simple vista pero inconfundibles bajo el microscopio. Rastreó el origen y llegó hasta el Monte Erebus.

Además de emitir vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases volcánicos, el Erebus libera partículas microscópicas de oro elemental, algo que no se ha documentado en ningún otro volcán con las mismas características.

¿Porque tantas reuniones en la antartica, y porque llama tanto la atencion? Simple.. Existe el Monte Erebus, el extraño volcán activo más grande de la Antártica que expulsa oro todos los días. pic.twitter.com/8KycJuRcST — X (@EarthquakeChil1) May 6, 2024

¿Cuánto oro expulsa el volcán Erebus?

De acuerdo con un estudio publicado en la revista Geophysical Research Letters, el volcán libera alrededor de 80 gramos de partículas de oro al día. Aunque esa cantidad tendría un valor comercial considerable, recuperar ese metal resulta prácticamente imposible.

Los cristales son tan pequeños que permanecen suspendidos en la atmósfera y el viento los dispersa a cientos de kilómetros. Investigaciones han encontrado rastros de estas partículas hasta a 1,000 kilómetros del volcán.

Los investigadores creen que el oro viaja desde el magma mezclado con otros elementos como azufre, cobre, plata, mercurio y cloro. Durante el ascenso de los gases volcánicos, algunos compuestos permiten transportar ese metal hasta la superficie.

Lo sorprendente ocurre después. En lugar de permanecer como simples trazas químicas, el oro aparece convertido en pequeños cristales puros. Una hipótesis plantea que estos se forman cuando los gases se enfrían al salir del cráter, mientras que otra sugiere que comienzan a crecer sobre una fina costra del lago de lava antes de ser desprendidos por las corrientes de gas.

¿Por qué el Erebus sigue siendo un misterio para la ciencia?

Aunque otros volcanes, como el Kīlauea en Hawái o el Etna en Italia, también contienen oro en sus emisiones, en ellos el metal aparece únicamente como rastros químicos. El Erebus es el único donde se han identificado cristales de oro elemental.

Hasta ahora no existe una explicación definitiva sobre el proceso que permite formar esos diminutos cristales, por lo que el volcán antártico continúa siendo uno de los fenómenos geológicos más extraños del planeta.

