¡A sacar el cubrebocas! Alertan por caída de ceniza volcánica en seis alcaldías de CDMX; cómo protegerse
Cámaras de seguridad muestran la emisión de ligera ceniza volcánica, lo que podría afectar a distintas alcaldías de la CDMX; estas son las zonas afectadas.
La reciente actividad volcánica del Popocatépetl ha puesto en alerta a las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) ante la inminente caída de ceniza en al menos 6 alcaldías de la capital, pero ¿cuáles podrían ser las zonas afectadas?
¿En qué alcaldías de la CDMX habrá caída de ceniza volcánica este martes?
¡Atención, capitalinos! La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México compartió las 6 alcaldías afectadas por la posible caída de ceniza volcánica para este martes 14 de julio 2026.
- Álvaro Obregón.
- Magdalena Contreras.
- Milpa Alta.
- Tláhuac.
- Tlalpan.
En las primeras horas de este martes, el Centro de Avisos de Cenizas Volcánicas de Washington observó algunas emisiones continuas de ceniza volcánica moviéndose hacia el Oeste del cráter, con rumbo al sur y poniente de la Ciudad de México.
"Mediante webcams se observa emisión de ligera ceniza volcánica y vapor de agua", se puede leer en la publicación de las autoridades de Protección Civil capitalinas.
⚠️ Se prevé posible caída de #ceniza volcánica durante las próximas horas en @AlcaldiaAO, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 14, 2026
Atiende las recomendaciones y mantente informado.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/hOHp1xHgYs
¿Cómo protegerse ante la caída de ceniza volcánica en CDMX?
¡No entres en pánico! Ante la caída de ceniza en algunas zonas de la Ciudad de México (CDMX) se recomienda tomar distintas precauciones.
- Uso de cubrebocas: Cubrir nariz y boca con pañuelo o cubrebocas al salir a la calle.
- Protección ocular: Utilizar lentes de armazón y evitar los lentes de contacto para prevenir irritaciones en los ojos.
- Cuidado de agua y alimentos: Tapar depósitos de agua, tinacos y cisternas para evitar que se contaminen.
- Mascotas a salvo: Mantener a los animales de compañía al interior de la casa junto con sus platos de agua y comida.
- Ventilación: Cerrar puertas y ventanas, y colocar trapos húmedos en las rendijas si es necesario.
Consejos para limpiar correctamente la ceniza volcánica
- No uses agua: Evita mojar la ceniza, ya que al mezclarse se solidifica y puede tapar por completo las tuberías y drenajes.
- Barre en seco: Recoge la ceniza con una escoba, colócala en bolsas de plástico y deséchala con los residuos no reciclables.