A ver, raza...

Uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y como les he venido advirtiendo y adelantando durante semanas, este lunes perdimos la República... y nos convertimos de nuevo en una dictadura.

Porque estoy seguro que ya les cayó el 20: Morena hoy tiene el poder absoluto para hacer cualquier ocurrencia que se le antoje.

Tienen la presidencia de la República.

Tienen el control del Congreso.

Tienen en su bolsa al Poder Judicial.

Y la mayoría de los congresos locales.

¿Y entonces qué? ¿Nos vamos a deprimir? ¿Vamos a quedar en nuestras casas a lamentar el fin de la República?

Yo no sé ustedes... pero yo les diré que NI MADRES.

El régimen nos quiere hacer creer que ellos son mayoría... que todo México está de su lado y los apoya.

Pero esto es una mentira... y una muy grande.

En primer lugar, porque en términos absolutos, apenas más del 30% de los mexicanos votó por ellos en la elección pasada.

O sea... que ni de lejos son mayoría. Y esto se comprobó con el fiasco de la elección judicial donde apenas participó el 10% de la raza.

Pero lo más importante es que la verdadera mayoría somos nosotros, los ciudadanos que no están conforme con el rumbo al que el régimen lleva el país.

Somos más los que todavía nos duele y nos indigna la violencia, la falta de medicamentos, la corrupción, las mentiras y la hipocresía.

Entonces nada de estar llorando por el fin de la República, raza... Y en vez de preocuparse, mejor ocúpese. Porque hoy -más que nunca- es momento de resistir.

Ya lo saben... los que NO están con el régimen somos más... y por mucho.

Pero es que enserio... ¡Date cuenta, compadre!